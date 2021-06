Patton, produttore statunitense di soluzioni per le comunicazioni All-IP, cloud e Unified Communication e Mida Solutions, azienda italiana specializzata nel settore Unified Communications, arricchiscono l’offerta con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le soluzioni per MS Teams con funzionalità aggiuntive, valorizzando così l’offerta di soluzioni di Unified Communications proposte da Mida a clienti consolidati e potenziali nuovi clienti.

La gamma enterprise Session Border Controller di Patton (eSBC), certificata per il routing diretto in Microsoft Teams, ha mostrato una interoperabilità perfetta, testata con successo, con le applicazioni UC per Microsoft Teams di Mida Solutions. Le aziende possono così fare affidamento su un contact center in MS Teams professionale, ricco di funzionalità e affidabile.

Interagendo perfettamente con la soluzione Mida C3 Cloud Contact Center for Teams, la serie Patton SmartNode eSBC fornisce agli utenti tutte le funzionalità avanzate di gestione delle chiamate di cui hanno bisogno direttamente all’interno del loro ambiente Teams. Patton eSBC è in grado infatti di collegare tutti i prodotti Mida alla rete PSTN e permette allo staff Mida di utilizzare Teams per gestire qualunque tipo di comunicazione.

La gamma enterprise Session Border Controller di Patton (eSBC) è stata certificata recentemente per il routing diretto con Microsoft Teams affinché le aziende che utilizzano Microsoft Teams possano scegliere con la massima sicurezza qualunque servizio di telefonia di classe aziendale senza doversi preoccupare di ritardi di interoperabilità durante l’implementazione o della risoluzione di problemi durante il funzionamento.

“Scegliere la giusta soluzione di Unified Communications consente alle aziende di ottenere considerevoli vantaggi in termini di: collaborazione ed efficienza dei dipendenti, riduzione dei costi di comunicazione e degli sprechi di tempo, miglioramento dell’esperienza e del servizio al cliente” sottolinea Gilberto di Pietro, direttore vendite regionale di Patton. “La certificazione della serie Patton SmartNode SBC per MS Teams Direct Routing estende l’ambito delle nostre soluzioni e consente a partner come Mida Solutions di offrire le loro soluzioni Unified Communications per Microsoft Teams ad un pubblico più vasto”.

Marco Cortese, cofondatore e presidente di Mida, ha commentato: “Questa partnership porta enormi vantaggi a tutti i nostri clienti comuni: la comprovata interoperabilità tra i sistemi elimina infatti qualunque tipo di complessità tecnica e permette di concentrarsi unicamente sugli aspetti operativi della nuova soluzione di contact center in MS Teams”.