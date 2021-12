Patton pensa a industria, trasporti e difesa

Patton, produttore statunitense di soluzioni per le comunicazioni All-IP, cloud e Unified Communication ha annunciato al mercato Patton SN4140E Series, una soluzione gateway VoIP robusta e resistente che facilita l’interconnessione e la conversione tra apparecchiature analogiche tradizionali e reti voce basate su IP (SIP).

La nuova soluzione offre molteplici combinazioni e fino a otto interfacce analogiche (POTS) FXS e FXO che permettono di realizzare moderni sistemi di telefonia IP con la massima flessibilità.

Patton per ambienti estremi, con impatto positivo evidente

Questa nuova soluzione Patton permette di offrire telefonia Voice over IP negli spazi esterni e in ambienti in cui fattori ambientali come la temperatura, l’umidità o il raffreddamento non possono essere controllati.

Gestibile direttamente dalla piattaforma di network management Patton Cloud, il gateway SmartNode 4140E offre grandi vantaggi competitivi rispetto ad altri strumenti simili, tra i quali: riduzione dei costi, scalabilità, controllo da remoto, configurazione e connessione del dispositivo da qualunque località geografica.

Per le sue caratteristiche tecniche Patton SN4140E può essere installato anche sui veicoli ed è perfetto per applicazioni nell’area dell’automazione industriale, per le comunicazioni militari, l’industria ferroviaria, i trasporti pubblici, la telefonia esterna pubblica e privata, inclusi telefoni di emergenza nei parcheggi, lungo le strade e ferrovie e all’interno di gallerie sotterranee.

Alcune organizzazioni militari europee hanno acquistato la soluzione SN4140E per condurre test operativi.

Caratteristiche tecniche di Patton SN4140E

Resistenza agli urti (IEC 60068-2-27)

Resistenza alle vibrazioni (IEC 60068-2-6)

Resistenza alle temperature esterne da -40 a +70° C

Resistenza all’umidità fino all’85% (e con rivestimento fino al 100%), alla condensa e al gelo

Case in metallo temprato che resiste alle condizioni più estreme in modo sicuro ed economico

Montaggio su una mensola o guida DIN

Ingresso di alimentazione della morsettiera standard (12-48 VDC)

Viene fornito anche un adattatore AC-DC con dispositivo di fissaggio a vite

Protezione contro picchi e sovratensioni di alimentazione integrata secondo lo standard MIL STD 1275.

Patton SN4140E fornisce interconnessione e conversione tra moderne reti vocali basate su IP utilizzando il protocollo SIP (Session Initiation Protocol) e i telefoni analogici tradizionali, le apparecchiature PBX analogiche o le linee PSTN.