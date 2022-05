Poly: le ultime novità presentate a ISE 2022

Poly ha presentato oggi nuove soluzioni di livello professionale pensate per rispondere alle mutevoli esigenze della forza lavoro distribuita e offrire esperienze eccezionali ovunque si lavori. Si tratta dei nuovi dispositivi intelligenti Poly Studio R30 e Poly Sync 10 e l’aggiornamento della piattaforma Poly Lens. Queste soluzioni, combinate con le ultime novità delle telecamere intelligenti Poly DirectorAI, permettono ai dipendenti di essere visti e ascoltati perfettamente ovunque si colleghino e alle aziende di garantire la massima equanimità durante le riunioni tra chi lavora in ufficio e chi da remoto.

“La capacità di offrire un’esperienza perfetta e senza distinzioni alla forza lavoro moderna non solo è fondamentale per garantire il successo aziendale, ma anche per rendere i dipendenti più soddisfatti e produttivi”, ha commentato Beau Wilder, Senior Vice President e General Manager Video Collaboration di Poly. “Anche se le aziende hanno iniziato a premere per il rientro in sede, affidarsi a soluzioni che hanno avuto successo prima della pandemia non sarà più sufficiente. Noi di Poly siamo convinti che sia necessario investire in strumenti di qualità professionale capaci di garantire a tutti i dipendenti pari opportunità ed esperienze omogenee sia in ufficio che da casa o in viaggio.”

Allestire il posto di lavoro moderno I dispositivi di videoconferenza professionali della gamma Poly Studio offrono un’esperienza fluida nelle sale riunioni di tutte le dimensioni e includono anche Poly Studio Kit specialmente disegnato per Microsoft Teams Rooms su Windows. La gamma di dispositivi di videoconferenza di Poly offre equanimità e permette di migliorare ogni riunione grazie alla tecnologia Poly DirectorAI che utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per fornire transizioni automatiche in tempo reale, inquadrature di gruppo e monitoraggio dell’oratore e modalità di visione in formato presentazione e conversazione. Inoltre, le tecnologie NoiseBlockAI e Acoustic Fence bloccano il rumore di fondo indesiderato.

L’ultima novità della gamma Poly Studio è Poly Studio R30 la video bar intelligente con collegamento USB, progettata per sale riunioni di piccole dimensioni. Questo dispositivo plug-and-play è dotato di tecnologia Poly DirectorAI per garantire che sia i presenti nella sala sia chi parla siano sempre visti chiaramente. Poly sta ampliando la sua gamma di dispositivi per Microsoft Teams Rooms su Windows per includere Poly Studio R30 Small Room Kit, ottimizzato per sale riunioni più piccole. Poly Studio R30 funziona con tutti provider di soluzioni di video su cloud ed è certificato da Microsoft e Zoom.

Le caratteristiche della barra video Poly Studio R30 includono:

● Telecamera 4K con campo visivo di 120 gradi in modo che ogni partecipante alla riunione sia visto chiaramente – senza sfocature anche per coloro che sono più vicini della videocamera

● Tecnologia di videocamera intelligente Poly DirectorAI che permette di inquadrare perfettamente tutti i presenti nella stanza, spostarsi velocemente su chi parla o seguire l’oratore in tempo reale.

● Audio avanzato con NoiseBlock AI e Acoustic Fence per bloccare il rumore di fondo indesiderato

● Funzionalità dei dispositivi WiFi per la gestione IT in remoto, eliminando la necessità di software aggiuntivi nella sala

● Gli utenti finali hanno la possibilità di personalizzare le impostazioni per adattarle al loro spazio di lavoro

Per le sale riunioni più grandi, la videocamera Poly Studio E70 e la barra video Studio X70 apportano una nuova modalità Poly DirectorAI chiamata inquadratura delle persone. Questa modalità riprende i primi piani di ogni partecipante presente nella stanza e li visualizza sullo schermo in modo galleria. La modalità inquadratura delle persone sarà disponibile su Studio E70 e Studio X70 a partire da giugno 2022.

Offrire flessibilità in Microsoft Teams Rooms

Oltre al Poly Studio Small Room Kit per Microsoft Teams, Poly offre maggiore flessibilità per l’intera gamma di Microsoft Teams Rooms su Windows:

· Un extender USB e soluzioni BYOD (Bring your own device) per facilitare la distribuzione di stanze e rendere più facile le connessioni con il laptop dell’utente a qualunque applicazione video

· L’applicazione Camera Control che permette agli utenti di regolare facilmente le opzioni della videocamera o modificare le modalità Poly DirectorAI

Soluzioni professionale per lavoratori ibridi Gli speakerphone Poly Sync sono dotati di connettività USB e Bluetooth, con microfoni intelligenti che tracciano l’oratore e annullano il rumore. La gamma Poly Sync offre un disegno elegante e sofisticato con tecnologia smart ed è progettata per offrire la massima qualità audio sia per lavorare che per ascoltare musica.

L’ultima incorporazione della gamma Sync è Poly Sync 10, uno speakerphone USB plug-and-play progettato per migliorare l’esperienza home office e poter convertire qualunque spazio in una sala riunioni personale. Perfetto per le chiamate e la musica, il suo array a due microfoni orientabile riduce il rumore circostante e offre audio di alta qualità. Poly Sync 10 è certificato da Microsoft e Zoom e funziona perfettamente con qualunque piattaforma per riunioni cloud.

Le funzionalità dello speakerphone Poly Sync 10 includono:

● Amplificatore di potenza audio e qualità audio Hi-FI di livello professionale per chiamate e musica

● Indicatori dello stato di chiamata

● Cavo USB-A, con adattatore USB-C incluso

● Resistente alla polvere e all’acqua con classificazione IP 64

● Supportato da Poly Lens

Informazioni e gestione dei dispositivi più importanti

Poly Lens offre una piattaforma olistica con controllo del dispositivo per tutti i prodotti di Poly, inclusa la video bar Studio R30 e lo speakerphone Sync 10, per migliorare lo spazio di lavoro e l’esperienza dell’utente. La soluzione cloud offre strumenti di gestione essenziali per una visione migliore, il controllo e la risoluzione dei problemi dei dispositivi Poly.

L’app Poly Lens permette ai dipendenti, indipendentemente da dove si colleghino e dal dispositivo che utilizzino, di personalizzare la loro esperienza, rimanere aggiornati con il software più recente, ottenere consigli utili sull’utilizzo del proditto, aiuto e molto altro. Gli ultimi aggiornamenti offriranno anche la applicazione Lens per i dispositivi mobili che si collegano con i dispositivi Poly Bluetooth mentre si utilizzano. Poly Lens App per dispositivi mobili sarà disponibile a partire da giugno 2022.

Le funzioni Poly Lens e Poly Lens App includono:

· Possibilità di gestione per sistemi audio, video e voce di Poly sia per il gestore IT che per il singolo utente;

· Personalizzazione del dispositivo sia per il desktop dell’utente che per il cellulare;

· “Trova MyDevice” per gli utenti mobili, in modo da non smarrire mai il proprio dispositivo.