Speakerphone intelligente: Poly Sync 10 c’è

Scaldando i motori in vista della fiera ISE 2022, che si terrà a Barcellona dal 10 al 13 maggio, Poly ha annunciato il lancio di Poly Sync 10, l’ultima novità della sua gamma Sync di speakerphone intelligenti.

Progettato per le aziende e le persone che devono far fronte a modi di lavorare sempre più ibridi e flessibili, questo prodotto si adatta perfettamente alle diverse esigenze dei nuovi “professionisti nomadi” e lavoratori remoti, permettendo loro di godere di comunicazione chiara e senza interruzioni e di un audio cristallino anche quando si collegano da casa.

Il premiato design del Poly Sync 10 lo converte nello strumento migliore per l’home office, perché garantisce equanimità nelle riunioni anche quando il resto dei partecipanti si collega da un’unica sala in ufficio. Infatti, il nuovo Poly Sync 10 offre un’acustica di alta qualità che permette di trasformare qualsiasi spazio in una sala conferenze. Il suo array di due microfoni orientabili elimina il rumore di fondo e traccia solo le voci delle persone, mentre il suo sistema audio full-duplex permette alle conversazioni di fluire senza perdere nemmeno una parola, anche quando più partecipanti si interrompono a vicenda.

Inoltre, il nuovo smart speakerphone di Poly è dotato di qualità audio Hi-Fi e di un amplificatore di potenza audio, per poter essere utilizzato come vivavoce portatile e come altoparlante musicale di alta qualità, tutto in uno. Allo stesso tempo, il suo pannello di controll touch e gli indicatori LED aiutano a gestire le chiamate in modo più efficiente e a garantire il massimo controllo delle conversazioni. Poly Sync 10 funziona con le principali applicazioni di comunicazione e collaborazione e ha certificazione Microsoft TEAMS e Zoom.

Con classificazione IP 64, questo altoparlante è resistente alla polvere e all’acqua. Funziona con cavo di alimentazione USB per evitare qualunque preoccupazione rispetto della durata della batteria ed è preparato per adattarsi a qualsiasi necessità futura. Infatti, è dotato di connettori USB-A e USB-C e il suo software può essere aggiornato tramite l’app Poly Lens Companion.