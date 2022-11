Poly Studio per Zoom Room con tecnologia HP

Poly ha presentato i sistemi di videoconferenza Poly Studio per Zoom Rooms, dotati di tecnologia HP. Pensati per ridefinire il modo in cui le persone lavorano, i prodotti della serie Poly Studio offrono soluzioni pluripremiate, la certificazione Zoom Room, la tecnologia HP Mini Conferencing PC e il pannello tattile Poly TC10.

Le videobar Poly Studio con integrazione nativa per Zoom Rooms possono essere facilmente installate dai responsabili IT in tutte le sale per riunioni, funzionano con qualsiasi sistema operativo e godono della precompatibilità dei prodotti di Poly per utilizzo immediato su Android e Windows. La gamma Poly Studio include la barra video Poly Studio R30 per sale di piccole dimensioni, la soluzione Poly Studio USB per ambienti di media grandezza e la barra Poly Studio E70 per spazi più grandi. Inoltre, tutti i dispositivi sono dotati di funzionalità AI avanzate, tra cui la tecnologia Poly DirectorAI, progettata per garantire l’equità in ogni riunione.

Il nuovo touch screen Poly TC10 è un dispositivo di controllo intuitivo e facile da usare, che è incluso nel pacchetto completo dei sistemi Poly Studio per le sale di videoconferenza Zoom Rooms di qualsiasi dimensione. Questo controller touch può essere utilizzato come interfaccia nativa di Zoom Rooms o come schermo di programmazione per la piattaforma di videoconferenza. Si vende anche a parte per funzionare come dispositivo aggiuntivo e interfaccia di controllo della sala. Come sistema di controllo per riunioni, Poly TC10 può anche essere abbinato alle gamme Poly Studio e G7500 per gestire l’applicazione video cloud sul sistema operativo Poly Video OS.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Cary Bran, Global Head of Zoom Rooms di Zoom: «Il lavoro ibrido è venuto per restare e siamo molto soddisfatti di poter ampliare il nostro portfolio di soluzioni Zoom Rooms, supportate dalla tecnologia Poly e HP, per offrire un’esperienza di riunione sempre più completa. Grazie all’unione delle forze con Poly e HP, siamo in grado di offrire una gamma completa di soluzioni per Zoom Rooms, Zoom Phone e Zoom Meetings, e continuare ad espandere le possibilità di comunicazione e collaborazione per il futuro del lavoro».

Come dichiarato da Andy Rhodes, SVP e General Manager, Hybrid Workplace Solutions and Peripherals, HP: «Le riunioni collaborative richiederanno soluzioni sempre più innovative che consentano a tutti di essere visti e ascoltati con assoluta chiarezza. Per questo Poly e HP collaborano con Zoom per creare un ecosistema completo di soluzioni Poly Studio per Zoom Rooms, progettato per garantire l’equità nelle riunioni per tutti i partecipanti».

Poly offre un’ampia gamma di prodotti certificati Zoom e fornisce un’esperienza eccellente in Zoom Rooms, Zoom Phone e Zoom Meetings. I telefoni IP da tavolo Poly Edge Serie E sono l’ultima novità del vasto catalogo di soluzioni certificate Zoom Phone e dimostrano l’impegno di Poly per offrire ai propri clienti la possibilità di partecipare alle riunioni in modo chiaro ed efficiente, ovunque lavorino e indipendentemente dal dispositivo che decidano di utilizzare.

Le videobar della serie Poly Studio per Zoom Rooms con il touch screen Poly TC10 possono già essere ordinate in Nord America e in Europa per consegna a fine novembre e saranno disponibili in tutto il resto del mondo all’inizio del 2023. Poly TC10 può essere anche acquistato come dispositivo aggiuntivo ed è disponibile nei colori bianco e nero.