Portégé X40L-K, risposta Dynabook all’hybrid working

Dynabook Europe ha annunciato da agosto la disponibilità di Portégé X40L-K, notebook elegantemente progettato che amplia la serie premium X per offrire un’esperienza d’uso fluida nel mondo del lavoro ibrido di oggi. Il nuovo Portégé X40L-K offre numerose funzionalità avanzate in un design ultra sottile che soddisfa le esigenze del lavoro flessibile.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Damian Jaume, President, Dynabook Europe: «Il mondo del lavoro è cambiato in modo sostanziale e ora è più importante che mai che i dispositivi consentano ai dipendenti di collaborare, collegarsi e passare senza problemi dal mondo fisico a quello online. Inoltre, è fondamentale che i dipendenti si sentano riconosciuti e apprezzati dai propri datori di lavoro. Grazie a questo device dalle elevate prestazioni, le aziende possono migliorare produttività e motivazione dei propri team».

Portégé X40L-K, design elegante per supportare la mobilità

Super compatto, con un peso di appena 1 kg e uno spessore di 15,9 mm, Portégé X40L-K si adatta facilmente alla vita in movimento. Grazie al lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, l’utente può iniziare a lavorare in pochi secondi, aumentando la velocità e l’agilità della giornata lavorativa. Grazie a una cornice ultra sottile, è possibile godere dei vantaggi di uno schermo da 14″ in 16:10, con un ingombro paragonabile a quello dei dispositivi da 13″ presenti sul mercato. L’ampia dimensione del click pad (109,6 x 85,6 mm) consente di aumentare precisione e comfort.

Con uno chassis in magnesio Dark Tech Blue, il nuovo Portégé X40L-K ha un design eccezionale e garantisce una comodità di utilizzo senza precedenti. La tastiera retroilluminata, ad esempio, offre molti vantaggi pratici: gli ampi tasti resistenti al rovesciamento di liquidi sono stati abbassati per evitare di lasciare impronte sullo schermo e i pulsanti dedicati consentono di accedere facilmente alle funzioni di videoconferenza, oltre a essere piacevole da vedere con la tonalità blu scuro abbinata allo chassis.

Le esigenze della vita in movimento non sono un problema per il Portégé X40L-K. I rigorosi test MIL STD 810H ne dimostrano la robustezza in caso di cadute, temperature estreme, urti, vibrazioni e altre condizioni difficili. A dimostrazione del costante impegno di Dynabook per la soddisfazione dei clienti, il dispositivo è protetto dall’esclusiva Reliability Guarantee di Dynabook, che offre ai clienti riparazione gratuita e rimborso completo in caso di rottura del dispositivo entro il periodo di garanzia di un anno.

Funzioni audio-video per un’esperienza utente al top

Portégé X40L-K soddisfa le esigenze del mobile working con risorse multimediali con intelligenza artificiale. Dotato di quattro altoparlanti stereo premium con audio Dolby Atmos, il notebook offre funzionalità audio potenti. I microfoni a doppio array a 360 gradi consentono di rilevare le voci in modo omnidirezionale con lo stesso volume da ogni direzione, permettendo all’utente di muoversi liberamente all’interno di una stanza o di collegare più chiamate in conferenza. Le funzionalità AI per l’audio-video riducono al minimo le interferenze e ottimizzano le riunioni di lavoro che si svolgono in ambienti non particolarmente silenziosi. Migliorando la qualità complessiva delle chiamate, l’AI Noise Reduction isola e filtra i rumori di fondo per garantire che i partecipanti possano essere ascoltati in modo chiaro e senza difficoltà. Nel frattempo, la telecamera AI permette di correggere luce, sfocatura dello sfondo e inquadratura dei volti, indipendentemente dalla piattaforma di conferenza utilizzata. Nelle situazioni in cui i lavoratori devono utilizzare il proprio dispositivo per lunghi periodi di tempo, il display certificato Eyesafe® del Portégé X40L-K consente di proteggerli riducendo l’esposizione alla luce blu e mantenendo al contempo la vivacità dei colori.

Prestazioni premium, connettività ottimale

Quando si tratta di prestazioni, Portégé X40L-K non delude. Progettato per soddisfare la rigorosa certificazione Evo™ di Intel®, il dispositivo è alimentato dai più recenti processori Intel® Core™ di 12a generazione, abbinati a una memoria LPDDR5 da 32 GB di a due canali garantendo velocità fino a 4800 MHz, per gestire le attività aziendali più impegnative. Inoltre, le unità SSD PCIe Gen4 ultraveloci fino a 1 TB offrono un’ampia capacità di archiviazione, mentre la batteria a 4 celle da 65Wh garantisce un’autonomia di 11 ore, permettendo agli utenti di lavorare per un’intera giornata.

Un’ampia serie di porte e di opzioni di connessione permette di utilizzare il notebook in modalità ibrida. Due porte USB-C con funzionalità Thunderbolt™ 4 supportano il trasferimento dati, l’alimentazione e il display. Inoltre, due porte USB 3.2 Tipo A e una HDMI 2.0, una LAN Gigabit, una porta combinata per cuffie/microfono esterno e uno slot per schede micro-SD™ sono integrati nel design sottile di questo notebook. Il Wi-Fi 6E e la connessione LTE opzionale garantiscono una vera connettività “work anywhere”.

Sicurezza senza compromessi

Oggi la sicurezza è una priorità per le aziende e il nuovo Portégé X40L-K soddisfa i requisiti dei dispositivi Secured-core di Microsoft. Grazie al lettore biometrico fingerprint integrato nel pulsante di accensione, combinato all’autenticazione facciale opzionale, le informazioni sensibili degli utenti sono al sicuro. Infine, lo slot per il blocco di sicurezza e il cursore per l’otturatore della webcam offrono un ulteriore livello di privacy