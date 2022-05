Processori AMD Ryzen sui nuovi Satellite Pro C40

Dynabook Europe ha annunciato l’ampliamento della sua gamma di notebook business Satellite Pro C40 con processori AMD Ryzen serie 5 e 7 con grafica Radeon. Attentamente progettato con una serie di caratteristiche per migliorare produttività, connettività e sicurezza e un design elegante e sottile, il Satellite Pro C40D-B offre un eccezionale equilibrio tra prezzo e prestazioni necessari per l’intera giornata lavorativa, ovunque ci si trovi.

Satellite Pro: perfetti per il lavoro ibrido

Con un peso di appena 1,52 kg e uno spessore di soli 18,9 mm, il Satellite Pro C40D-B è facile da trasportare ed è tra i notebook più sottili della gamma, perfetto per soddisfare le nuove abitudini lavorative in ufficio, a casa o in viaggio.

Il nuovo notebook è pensato per offrire la tecnologia più avanzata per l’uso aziendale quotidiano. I potenti processori AMD Ryzen 5 5600U e Ryzen 7 5800U, fino a 32GB di memoria DDR4 in due slot configurabili, e le opzioni di archiviazione SSD fino a 512GB permettono al notebook di svolgere con estrema facilità anche le attività più impegnative. Per un’esperienza utente migliorata e una maggiore produttività, il C40D-B integra un ClickPad extra-large ed è dotato di un’incredibile durata della batteria, fino a 11,5 ore1, perfetto per il lavoro mobile.

Sicurezza affidabile

Il C40D-B offre tutti le funzionalità di sicurezza essenziali per proteggere i dati di dipendenti e azienda, indipendentemente da dove si trovino. Il modulo TPM (Trusted Platform Module) 2.0, basato su firmware del dispositivo, assicura che le informazioni sensibili vengano criptate rimuovendo il rischio di intrusioni esterne, mentre le opzioni di password utente e amministratore, così come l’accesso tramite SecurePad opzionale impediscono gli accessi non autorizzati. Inoltre, lo slot opzionale per il cavo Kensington aiuta a prevenire furti.

Connettività all’avanguardia

Il Satellite Pro C40D-B è dotato di una serie di opzioni di connettività e di collaborazione per un’esperienza d’uso efficiente. La porta USB Type-C garantisce funzionalità di ricarica, connessione e visualizzazione, mentre HDMI full-size, 2 x USB Type-A 3.1 e il lettore di schede MicroSD permettono di collegare un display e altri accessori.

Inoltre, WiFi 802.11 AC e Bluetooth 5.0 assicurano velocità di connessione e download, mentre la porta Gigabit-LAN offre un rapido accesso alle risorse di rete in ufficio. E quando è necessario restare in contatto con clienti e colleghi che si trovano in luoghi diversi, il notebook C40D-B non si fa trovare impreparato: la webcam HD, gli altoparlanti e il microfono integrato, compatibile con Cortana, forniscono un suono potente e immagini nitide per videochiamate di alta qualità. Il device è inoltre dotato di uno slot per microfono/cuffie che permette agli utenti il collegamento.

Satellite Pro: progettati pensando a comfort e design

Con un elegante colore blu scuro, il Satellite Pro C40D-B si distingue per il design professionale e moderno. Caratterizzato da una cornice sottile e un display antiriflesso LCD FHD o HD da 14″, il notebook garantisce una visualizzazione chiara e nitida, mentre il rivestimento antibatterico limita la formazione di batteri potenzialmente dannosi fino al 99,9%.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Damian Jaume, Presidente, Dynabook Europe: «Con il lancio del Satellite Pro C40D-B dotato di processori AMD vogliamo dimostrare il nostro impegno nel fornire la migliore scelta possibile ai nostri clienti. Con l’ampliamento di questa gamma, vogliamo permettere a tutte le aziende di accedere a una tecnologia affidabile e versatile a un prezzo accessibile».