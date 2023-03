LG OLED: la collezione 2023 arriva in Italia

LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo in Italia della collezione 2023 dei suoi TV OLED. I nuovi TV LG OLED 2023 sono ispirati alla vision “Sync to You, Open to All”che sottolinea la volontà di offrire un’esperienza versatile e personalizzabile in base a preferenze e abitudini di utilizzo di tutti i componenti della famiglia che utilizzano il TV.

La nuova collezione dei TV LG OLED 2023 – composta dai nuovi modelli delle serie C3, G3, Z3 e B3 – sarà disponibile su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo nel corso delle prossime settimane.

Tecnologia OLED evo ancora più luminosa

L’evoluzione OLED di LG parte anche quest’anno dalla tecnologia OLED evo, che per la prima volta arriva anche sui TV 8K della serie Z3. Combinazione di processore, tecnologie evolute di controllo della luce e dei pannelli di ultima generazione, i TV OLED evo garantiscono un dettaglio superiore delle immagini e una luminosità più alta rispetto ai TV LG OLED convenzionali. In particolare, la serie G3 raggiunge picchi di luminosità eccezionali grazie al Brightness Booster Max: la nuovissima architettura di controllo della luce e gli algoritmi di potenziamento garantiscono incrementi di luminosità fino al 70%. Inoltre, le serie G3 e Z3 possono vantare anche il trattamento Super Anti Reflective che riduce efficacemente i riflessi per rendere l’esperienza di visione completamente immersiva anche quando l’ambiente è illuminato. La serie C conferma la presenza della tecnologia Brightness Booster, con fino al 20% di luminosità in più rispetto ai TV LG non OLED evo.

Il processore α9 AI Gen6

Alla base della tecnologia OLED evo c’è il nuovo processore α9 Gen6 con AI, un processore progettato specificamente per sfruttare al meglio la tecnologia OLED controllandone con precisione ogni singolo pixel. Giunto alla sesta generazione, col processore α9 LG si è posta un obiettivo ambizioso: proiettare l’utente nel mezzo della scena che sta guardando facendogliela vivere “come se fosse lì”. Un obiettivo che l’azienda ha realizzato attraverso una gestione dei colori, dei dettagli e degli oggetti ancora più accurata, sfruttando sofisticate tecnologie di Deep Learning.

La funzione AI Picture Pro, per esempio, offre un upscaling migliorato per una maggiore chiarezza delle immagini, rispettando l’eventuale grana della pellicola originale ed evitando artefatti; con l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro, i dettagli appaiono più nitidi anche nelle zone molto chiare o scure, grazie all’applicazione della mappatura dinamica su ben 20.000 blocchi; inoltre, l’HDR Expression Enhancer riconosce e ottimizza la resa degli oggetti più rilevanti (come per esempio i volti delle persone), dando loro maggiore nitidezza e tridimensionalità. Oltre a perfezionare la riproduzione delle immagini, il processore α9 Gen6 con AI è alla base del funzionamento di AI Sound Pro, che rende più coinvolgenti le azioni sullo schermo grazie al suono surround virtuale a 9.1.2 canali riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV.

Design rinnovato e versatile

La collezione di TV 2023 conferma una grande attenzione verso il design e la versatilità di installazione dei prodotti. In particolare, la serie LG OLED evo G3 vanta un nuovo raffinato design chiamato One Wall Design. Grazie al montaggio a parete completamente a filo muro con la staffa inclusa, la serie G3 porta stile ed eleganza in tutti gli ambienti dove è posizionata. Anche la serie C3 offre versatilità di installazione grazie alla possibilità di abbinare la soundbar SC9S che, grazie alla staffa in dotazione, può essere agganciata allo stand del TV in modo da renderla parte integrante del design. Questa opzione permette di scegliere un’altezza di installazione che assicura la migliore esperienza audio mantenendo, allo stesso tempo, la stanza ordinata grazie all’assenza di cavi.

L’uso di un materiale in fibra composita, che riduce il peso complessivo del TV, rende inoltre la serie G e la serie C molto semplici da spostare o da montare sulla parete.

OLED Care

Una grande novità della collezione 2023 è rappresentata da OLED Care, il programma che permette di mantenere i TV OLED LG sempre altamente performanti. La funzione Memory Optimizer, inclusa all’interno di OLED Care, migliora le prestazioni del TV e permette di avviare delle auto-diagnosi. Offre inoltre l’accesso a funzioni che aiutano a prendersi cura del pannello OLED del televisore come la pulizia dei pixel, lo spostamento dell’immagine e la modifica della luminosità dei loghi, e suggerisce ulteriori azioni quando necessario.

Una nuova esperienza utente

La personalizzazione è la parola chiave dell’evoluzione di webOS: l’esperienza utente è stata infatti ulteriormente migliorata grazie all’introduzione di All New Home, la nuova interfaccia utente (UI) che offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione e maggiore comodità. Tra queste vi sono, per esempio, le nuove Quick Card – raggruppate in categorie come Home Office, Gaming, Musica e Sport – che offrono un modo semplice e veloce per accedere ai contenuti e ai servizi più utilizzati.

La scheda Home Office riunisce diverse applicazioni di produttività e servizi che sono ideali per chi lavora da casa. Per esempio, gli utenti possono trasformare il proprio TV LG in una workstation all’avanguardia sfruttando soluzioni basate sul cloud, tra cui Windows 365, un’esperienza Windows completa e sicura ospitata in Microsoft Cloud e accessibile da qualsiasi dispositivo. La Home Office Card offre anche applicazioni utili per consultare e organizzare la propria agenda, e applicazioni per video chiamate che semplificano la comunicazione con colleghi e clienti. È sufficiente associare una tastiera Bluetooth e un mouse per avere una comoda postazione per lavorare da remoto attraverso il proprio TV LG.

La Music Card offre l’accesso rapido a una varietà di importanti servizi di streaming musicale, mentre la Sports Card fornisce aggiornamenti e avvisi in tempo reale relativi ai propri campionati sportivi, giocatori e squadre preferite. In particolare, gli amanti dello sport potranno impostare delle notifiche personalizzabili, accessibili dal proprio profilo utente, che li aggiornano in tempo reale sull’inizio della partita, qual è il punteggio e il risultato finale.

Il nuovo webOS rende facile per chiunque utilizzi il televisore godere di consigli personalizzati, che sono determinati in base alla cronologia e alle abitudini di visione. In particolare la funzione AI Concierge suggerisce un elenco di contenuti specifico per ogni utente in base all’utilizzo e alle ricerche e offre una selezione di parole chiave per la navigazione dei contenuti di tendenza. Suggerisce anche impostazioni, opzioni e modalità utili per personalizzare la visione e l’esperienza utente (tra cui le impostazioni Family care, le modalità comfort visivo, il Multi-View, l’orario, la connessione di speaker Bluetooth e la possibilità di mutare il suono).

webOS è anche compatibile con il nuovo standard per la Smart Home, Matter, che consente di controllare e monitorare, dal proprio TV LG, una vasta gamma di dispositivi realizzati da altri produttori.

Audio perfetto

I TV OLED LG continuano a essere delle eccellenti soluzioni per l’home cinema grazie all’integrazione di tecnologie per l’ottimizzazione audio e video come Dolby Vision e Dolby Atmos. Quest’anno LG ha inoltre sviluppato una maggiore integrazione tra TV e soundbar fornendo un eccezionale suono surround multi-canale con l’IMAX Enhanced Sound basato sul DTS:X. I TV e le soundbar LG possono essere collegate attraverso la funzione WOW Orchestra, che sincronizza i canali audio di entrambi i prodotti per offrire un audio più intenso e coinvolgente, mentre la modalità WOWCAST consente di collegare i due dispositivi in modalità wireless.

Compatibilità e feature gaming

La collezione di TV OLED LG 2023 si conferma tra le più complete del mercato in termini di funzioni compatibili con lo standard HDMI 2.1a e di funzioni dedicate agli amanti dei videogiochi.

In particolare, quest’anno LG ha aggiornato la funzione Game Optimizer, che consente di selezionare e passare rapidamente tra i vari preset di visualizzazione, introducendo il nuovo preset personalizzabile. Combinato con le altre funzionalità che hanno reso i TV LG celebri nel mondo del gaming, questo nuovo preset rende i TV OLED LG gli alleati perfetti per le sfide più intense.

Inoltre, anche le sessioni di gioco più lunghe saranno più confortevoli per gli occhi come certificato da TÜV Rheinland (certificazione Eyesafe) e da UL Solutions (certificazioni Flicker-Free Display e Discomfort Glare Free). Infine, la modalità Eye Comfort permette di regolare l’intensità della luce blu prodotta da ciascun pixel preservando l’accuratezza dei colori riprodotti.

Sostenibilità e accessibilità

L’impegno di LG sul fronte ESG è visibile anche nello sviluppo dei nuovi prodotti.

Per ridurre l’impatto ambientale, i nuovi TV OLED LG sono realizzati in parte con componenti in plastica riciclata e sono spediti in imballaggi realizzati con materiali riciclabili e con stampa monocolore; la busta del telecomando è inoltre realizzata in biomateriale compostabile.

Impegnata nel rendere la tecnologia più inclusiva, LG ha implementato varie caratteristiche che rendono i nuovi TV OLED comodi da utilizzare anche per le persone con disabilità. Chi ha difficoltà uditive può ora ingrandire lo spazio sullo schermo in cui viene visualizzato l’interprete della lingua dei segni; oppure, grazie all’uscita audio simultanea sulle casse del TV e su un dispositivo Bluetooth, può ascoltare il programma TV a un volume più alto usando ad esempio delle cuffie senza fili, mentre il resto dei famigliari ascolta l’audio dalle casse del TV a un volume differente. Per rendere l’utilizzo del TV ancora più alla portata di tutti, premendo a lungo il tasto muto del telecomando puntatore si apre il menù di accessibilità, dove è possibile anche trovare una pratica guida sulle caratteristiche del telecomando.

10 anni di TV OLED

La nuova collezione di TV LG OLED 2023 segue la scia di successi delle collezioni di TV OLED precedenti, celebrando i 10 anni di introduzione della tecnologia OLED sul mercato TV. Durante questi 10 anni, LG ha continuato a guidare il mercato dei TV premium sviluppando tecnologie sempre più sofisticate e proponendo un’offerta sempre più completa. Questo impegno è valso a LG prestigiosi riconoscimenti da parte di esperti di settore, come i CES Innovation Awards, e numerosi altri premi ricevuti da parte di autorevoli testate internazionali.

La qualità della tecnologia LG OLED infatti non ha mai tradito le aspettative: colori vivaci e precisi, neri profondi e un rapporto di contrasto infinito per immagini straordinariamente realistiche.

Grazie alla capacità di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia OLED, LG ha sviluppato negli anni fattori di forma sempre più ambiziosi e innovativi come quelli introdotti su LG SIGNATURE OLED R, il primo TV OLED al mondo con schermo arrotolabile; LG OLED Flex, il TV OLED con schermo a curvatura variabile; e LG SIGNATURE OLED M, il TV OLED da 97 pollici con tecnologia Zero Connect che consente la trasmissione wireless di video e audio.