Processori di visione basati su Arm Cortex: la famiglia di Texas Instruments si allarga

Per sviluppare ulteriormente le innovazioni e far avanzare l’intelligenza all’edge, Texas Instruments (TI) ha presentato oggi una nuova famiglia di sei processori di visione basati su Arm Cortex che permettono ai progettisti di aggiungere maggiori funzionalità di visione e intelligenza artificiale (AI) a costi inferiori e con maggiore efficienza energetica in applicazioni quali videocitofoni, visione artificiale e robot mobili autonomi.

Questa nuova famiglia, che comprende i processori AM62A, AM68A e AM69A, è supportata da strumenti di valutazione e sviluppo di modelli open-source, nonché da software comune e programmabile tramite API (Application Programming Interface), framework e modelli standard nel settore. Questa piattaforma di processori di visione, software e strumenti aiuta i progettisti nello sviluppo e nella scalabilità di progetti di AI all’edge su più sistemi, riducendo al tempo stesso il time to market.

«Per ottenere la reattività in tempo reale da parte dell’elettronica che mantiene il nostro mondo in movimento, i processi decisionali devono avvenire sul posto e con una maggiore efficienza energetica», ha detto Sameer Wasson, Vice Presidente, Processors di Texas Instruments. «Questa nuova famiglia di processori con SoC (System-on-a-Chip) convenienti e ad elevata integrazione renderà possibile il futuro dell’AI integrata consentendo di aumentare l’elaborazione di telecamere e la visione in applicazioni all’edge a bassa potenza».

Prestazioni scalabili per telecamere all’edge AI con processori di visione

I nuovi processori di visione di TI portano l’intelligenza artificiale dal cloud al mondo reale eliminando le barriere di costo e di complessità della progettazione in fase di implementazione dell’elaborazione della visione e delle funzionalità di deep learning in applicazioni con AI all’ edge a bassa potenza.

Questi processori sono dotati di un’architettura SoC che comprende un’integrazione estesa. I componenti integrati includono unità centrali di elaborazione Arm Cortex-A53 o Cortex-A72, un processore di segnale dell’immagine di TI di terza generazione, memoria interna, interfacce e acceleratori hardware che offrono da 1 a 32 TOPS (tera operations per second) di elaborazione AI per algoritmi di deep learning.

I processori di visione in questa famiglia comprendono:

· AM62A3, AM62A3-Q1, AM62A7 e AM62A7-Q1, che supportano una o due telecamere a meno di 2 W in applicazioni come videocitofoni e sistemi di smart retail. Questa famiglia comprende l’AM62A3, il processore di visione da 1 TOPS dal costo più basso nel settore (US $ 12 per quantità da 1.000 pezzi). · AM68A, che consente di utilizzare da una a otto telecamere in applicazioni come la visione artificiale, con un massimo di 8 TOPS di elaborazione AI per analisi video avanzate. · AM69A, che raggiunge i 32 TOPS di elaborazione AI per 1-12 telecamere in applicazioni ad alte prestazioni, come le AI box, i robot mobili autonomi e i sistemi di monitoraggio del traffico.

Semplificazione della valutazione e dello sviluppo di AI con uno strumento open-source gratuito

A partire dal Q2 2023, i progettisti potranno ridurre il time to market delle loro applicazioni AI all’edge con una beta pubblica dello strumento open-source gratuito di TI: Edge AI Studio. Questo strumento ricco di funzionalità e basato sul web permette agli utenti di testare i propri modelli in modo facile e veloce utilizzando modelli creati dagli utenti e modelli ottimizzati da TI che possono essere anche riaddestrati con dati personalizzati.

Questi nuovi processori, software e strumenti per applicazioni di AI all’edge si basano sull’impegno di TI per rendere possibile il futuro delle soluzioni integrate con gamme per l’elaborazione scalabili.

Scoprite i processori AM6xA in azione in occasione di Embedded World 2023

In occasione dell’Embedded World di Norimberga, in Germania, il 14-16 marzo, i visitatori dello stand di TI potranno vedere come i processori AM6xA permettono ai progettisti di implementare l’elaborazione AI e la visione in modo scalabile e conveniente in applicazioni per lo smart retail, per la robotica industriale e in sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Si terrà una dimostrazione della famiglia di processori AM6xA nel padiglione 3 A, stand 215.

Package, disponibilità e prezzi

I processori AM68A sono già disponibili tramite TI e distributori autorizzati in quantità di produzione. I campioni di pre-produzione di AM62A e AM69A sono disponibili tramite TI.

I prezzi per i processori AM6xA partono da US$ 12 per quantità da 1.000 pezzi. I kit di base sono disponibili su TI.com per AM62A (US$249), AM68A (US$249) e AM69A (US$299).