Proiettore LCD, nuovo primato per Panasonic

Panasonic ha annunciato il proiettore LCD da 20.000 lm più piccolo, leggero e silenzioso al mondo, perfetto per l’utilizzo in contesti aziendali, in auditorium e in ambienti ibridi dove ci sia la necessità di realizzare schermi di dimensioni importanti e ad alta luminosità. Il PT-MZ20K offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo, una qualità dell’immagine impeccabile persino in ambienti molto illuminati.

Grazie ad un telaio compatto e leggero da 22,3 kg di peso e un funzionamento silenzioso (36dB), il proiettore LCD è facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Le esclusive tecnologie sviluppate da Panasonic assicurano un notevole risparmio di tempo, riducendo la complessità, l’impegno e i costi di installazione. Il PT-MZ20K si rivela quindi la scelta intelligente per clienti che cercano prestazioni molto elevate con una particolare attenzione al budget di spesa.

Il PT-MZ20K vanta una tecnologia ottica di precisione con nuovi pannelli LCD da 1” ed è pensato per assicurare un equilibrio ottimale fra luminosità elevata e realismo dei colori. La funzionalità Pure White Generator garantisce la massima resa della sorgente luminosa. Questa luminosità aggiuntiva consente di migliorare l’accuratezza dei colori, riproducendo immagini vivide e qualitativamente molto elevate. Utilizzata insieme al contrasto dinamico, che analizza il contenuto video e regola l’output luminoso in linea con i requisiti di contrasto, la funzionalità Pure White Generator assicura una chiara visibilità delle immagini in ogni condizione.

Facile da installare, il PT-MZ20 è dotato di due ingressi HDMI, compatibili con i segnali 4K e con i comandi CEC che consentono di controllare l’accensione e lo spegnimento del dispositivo sorgente o del sistema di presentazione wireless di Panasonic, PressIT. Ulteriori risparmi di tempo derivano da caratteristiche quali: funzione NFC, che supporta la configurazione IP da smartphone senza alimentazione; app Smart Projector Control, con autofocus tramite la videocamera di uno smartphone; kit di upgrade preinstallati per Geometry Manager Pro; funzione Information Monitor per visualizzare lo stato del proiettore in modalità Stand-by.

Grazie alla compatibilità con una vasta gamma di obiettivi Panasonic, quale ad esempio l’obiettivo zoom ultra-short-throw ET-EMU100 a offset zero, il PT-MZ20K è il proiettore LCD ideale anche per applicazioni di digital signage o per l’utilizzo in musei e in ambienti entertainment.

La sorgente luminosa a drive multi-laser, il sistema di raffreddamento a liquido e il sistema della ruota a fosfori sigillato, garantiscono un funzionamento affidabile ed efficiente senza necessità di manutenzione. Anche il filtro dell’aria e la sorgente di luce laser non richiedono interventi di manutenzione fino a 20.000 ore. Il circuito di failover previene le perdite di luminosità in caso di guasto dei diodi, mentre l’ingresso video di back up impedisce le interruzioni durante la proiezione nel caso di problemi alle sorgenti video, offrendo agli utenti una maggiore garanzia di qualità nelle situazioni critiche.

Il proiettore LCD PT-MZ20K sarà disponibile da dicembre 2022.