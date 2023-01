Prysmian Group amplia la gamma di minicavi Sirocco HD

Prysmian Group ha annunciato di aver ampliato la gamma di minicavi Sirocco HD includendo un cavo a 864 fibre. I cavi Sirocco HD offrono diametri e densità di fibre da primato per la gamma dei minicavi soffiati. Il nuovo cavo vanta 864 fibre in un diametro di 11,0 mm, con una densità di fibre di 9,1 fibre per mm2 e può essere installato in un condotto di 13 mm.

I minicavi Sirocco HD utilizzano la fibra monomodale BendBright-A2 200µm di Prysmian (ITU-T G.657.D, G.657.A2) insensibile alla piegatura, offrendo una soluzione adatta ai sistemi evoluti, totalmente compatibile con qualsiasi fibra G.652 già installata e decisamente a prova di futuro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ian Griffiths, Global R&D VP, Telecom Business di Prysmian Group: «I cavi in fibra ottica insensibili alla piegatura saranno fondamentali per la realizzazione di reti completamente in fibra. Il numero estremo di fibre e il diametro ridotto dei minicavi Sirocco HD rendono l’installazione più rapida ed economica. I cavi sono anche sostenibili in quanto progettati per l’installazione in microdotti, rendendoli facilmente implementabili in soluzioni future come le reti d’accesso ad alta densità, FTTx e 5G».

Disponibili con un numero di fibre da 96 a 864 e conformi agli standard internazionali per le prestazioni ottiche e meccaniche, i cavi Sirocco HD beneficiano anche dell’utilizzo della tecnologia PicoTube di Prysmian, che li rende fino al 20% più piccoli rispetto ai minicavi già disponibili. Ciò consente di installare un maggior numero di fibre in condotti congestionati o di utilizzare condotti più piccoli per le nuove installazioni, con riduzione dei costi di installazione e dell’uso di materie prime. I diametri ridotti e l’aumento della densità delle fibre non solo consentono di risparmiare sui costi per i proprietari e i costruttori di reti di telecomunicazione, ma anche di ridurre le emissioni di carbonio e l’impatto ambientale per soddisfare gli obiettivi ed i requisiti di sostenibilità.

Con questi cavi, Prysmian Group continua a dimostrare di essere un produttore globale che sfrutta le proprie conoscenze e capacità a livello mondiale per rispondere alle sfide tecnologiche sempre crescenti che i suoi clienti devono affrontare. I miglioramenti del prodotto Sirocco HD dimostrano l’impegno del Gruppo a rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione e ad offrire una soluzione scalabile ad alta densità, fisicamente compatta e facilmente implementabile per una soluzione a prova di futuro.