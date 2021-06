realme GT è l’attessissimo flagship del 2021 annunciato da realme e rappresenta il primo dispositivo di realme alimentato da Qualcomm Snapdragon 888.

realme GT inaugura la nuova serie GT e offre un’esperienza di alta qualità, proprio come ci si aspetta da un top di gamma, oltre a stabilire – grazie a caratteristiche quali un design ispirato alla velocità, una potenza estrema e prestazioni eccellenti – nuovi standard per il segmento degli smartphone di fascia medio-alta.

Durante il suo discorso di apertura all’evento di lancio, Sky Li, CEO di realme, ha commentato: «Siamo entusiasti di far provare il nostro flagship killer agli utenti di tutto il mondo. realme GT punta a rivoluzionare il segmento degli smartphone di fascia medio-alta. Il suo lancio globale testimonia il nostro impegno costante a rendere più accessibile ai giovani consumatori di tutto il mondo tecnologie innovative, per supportarli al meglio nella loro quotidianità».

Realme GT, design ispirato alla velocità

Il design di realme GT si ispira alle auto sportive da gran turismo (GT), ideate per la guida ad alta velocità e per percorrere lunghe distanze e caratterizzate da prestazioni eccezionali e feature di lusso. Incarnando questo concetto, la serie flagship GT offre un design in vetro con un motivo 3D sul retro che riflette la luce e una versione in pelle vegana con una trama volta a trasmettere un’idea di accelerazione che rimanda alle auto da corsa.

La versione in vetro è disponibile in due colori, Dashing Silver e Dashing Blue, e sul retro presenta una serie di motivi a freccia, che simboleggiano velocità e dinamismo. Il modello in pelle vegana è caratterizzato da una colorazione non comune per uno smartphone, Racing Yellow, che mira a rendere omaggio ai giovani consumatori che ogni giorno sfidano i propri limiti e reinventano sé stessi. Si tratta del primo smartphone con design in pelle bicolore, che vanta non solo un look esclusivo, ma anche vantaggi pratici, in quanto non trattiene le impronte digitali e risulta resistente all’usura.

Una potenza estrema

realme GT è dotato di Qualcomm Snapdragon 888, il chip più sofisticato in assoluto, con una nuova RAM LPDDR5 super efficiente e una velocissima UFS 3.1, che testimoniano l’intenzione da parte di realme di garantire agli utenti di tutto il mondo prestazioni altissime.

Il chip Qualcomm Snapdragon 888 ha consentito di migliorare le prestazioni di realme GT e la potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale. Insieme a un Cortex-X1 più potente e più grande e tre core A78 ad alte prestazioni, le performance della CPU dello smartphone sono aumentate del 20% e il consumo energetico si è ridotto del 50% rispetto alla generazione precedente.

Alte prestazioni

Con l’obiettivo di ottimizzare al massimo il chip 888, realme GT utilizza un sistema di raffreddamento VC (a camera di vapore) in acciaio inossidabile di nuova generazione. Questo sistema svolge un ruolo essenziale durante il picco massimo delle prestazioni, in quanto sfrutta l’acciaio inossidabile per ottimizzare la struttura di dissipazione del calore dello smartphone. Durante i test, il sistema a camera di vapore in acciaio inossidabile ha dimostrato una potenza di raffreddamento maggiore del 50% rispetto a un tradizionale sistema VC in rame ed è stato in grado di ridurre di 15°C la temperatura interna della CPU.

Inoltre, nonostante un corpo ultrasottile che pesa meno di 186 gr, realme GT è dotato di una capiente batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica SuperDart da 65 W, che consente di caricare completamente lo smartphone in soli 35 minuti.

Come sottolineato nelle note conclusive ufficiali da Alessio Bradde, Product Marketing Manager di realme: «Siamo orgogliosi di lanciare a livello globale realme GT, il nostro prodotto di punta dell’anno. Proprio come le auto GT mirano a offrire velocità, alte prestazioni e precisione, realme GT è progettato per gli utenti che scelgono uno smartphone flagship per vivere un’esperienza eccezionale. Ci auguriamo che la serie realme GT ispiri i nostri giovani utenti a spingersi costantemente oltre i loro limiti per esprimere il loro pieno potenziale».

Occhio alle ricche promozioni in vista

A partire dal 21 giugno realme GT sarà disponibile in Italia in due varianti, 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB.

Il 21 e 22 giugno la versione 8 GB + 128 GB sarà disponibile a 399 euro anziché 449 euro sul sito di realme. Dal 21 al 25 giugno la versione 8 + 128 GB sarà in promozione anche su AliExpress.

Il 21 e 22 giugno la versione 12 GB + 256 GB sarà disponibile a 499 euro anziché 599 euro sul sito di realme e su Amazon in occasione di Amazon Prime Day.