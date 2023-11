Returns Management rivoluziona i resi nel retail

Manhattan Associates ha annunciato il potenziamento delle capacità di Returns Management per snellire e ottimizzare il processo di reso. E offrire, così, un’esperienza agevole, sia per i consumatori che per i retailer. Le nuove funzionalità di gestione dei resi consolidano la fidelizzazione dei clienti. Lo fanno attraverso la creazione di un’esperienza ottimale, favorendo l’incremento della clientela nei punti vendita e le opportunità di cross-selling.

L’Unified Commerce Benchmark 2023 di Manhattan Associates ha rivelato che il 41% degli acquirenti ritiene che il processo di reso sia troppo lungo. E il 96% acquisterebbe di nuovo da retailer che offrono un’esperienza semplice e priva di difficoltà. Con le nuove funzionalità di Returns Management, i consumatori possono selezionare il metodo di restituzione più conveniente, sia in store che online, anche senza dover stampare il reso. I rimborsi o i cambi saranno elaborati non appena il corriere scansionerà il pacco, 3-5 giorni prima della maggior parte dei retailer.

Returns Management toglie il disagio dei resi

“Per i consumatori odierni, l’esperienza in sé è più importante del prodotto. I resi rap presentano un disagio per i clienti e un costo elevato per i retailer, e il miglioramento delle nostre funzionalità di gestione dei resi aiuta questi ultimi a fornire un’esperienza eccellente ai loro clienti anche dopo la vendita, rafforzando la fidelizzazione e, a sua volta, la redditività. Manhattan si impegna sempre a rispondere alle sfide quotidiane nel modo più semplice ed efficace possibile.” ha dichiarato Ellie Crawford, director of Product Management di Manhattan Associates.

Le nuove funzionalità di Returns Management riducono i costi di spedizione e migliorano la sostenibilità dei processi di reso, ottimizzando il percorso di restituzione di un prodotto e il loro collocamento in magazzino in base all’assortimento e ai livelli di stock attuali.

Queste recenti funzionalità migliorano i processi di reso in tutta la gamma di soluzioni Manhattan Active Omni, dal contact center fino alle applicazioni per i punti vendita. Inoltre, sono automaticamente disponibili per tutti gli abbonati a Manhattan Active Omni come parte del ciclo di aggiornamento trimestrale.