Penti guarda alla crescita internazionale con Manhattan Active Omni

Manhattan Associates ha annunciato che il retailer turco, leader nel mondo della moda, Penti, ha scelto Manhattan Active Omni per offrire un’esperienza digitale, integrata e customer-first. Questa operazione fa parte della strategia volta a trasformare Penti in una realtà omnicanale, via via che l’azienda espande la sua presenza sia in-store che online in tutto il mondo.

Penti è il più grande e più conosciuto retailer di moda femminile della Turchia, con più di 600 negozi in 40 Paesi tra Turchia, Romania, Kazakhstan, Serbia, Cipro del Nord e macroaree come Europa, Balcani, Comunità degli Stati Indipendenti (precedentemente una parte del USSR), Medio Oriente e America del Nord.

Mert Karaibrahimoglu, CEO di Penti ha detto: “Penti ha una lunga storia di prodotti di valore e di qualità, ma le sfide della pandemia hanno messo sotto pressione i nostri processi, i sistemi e le persone negli ultimi due anni. Nonostante ciò, tuttavia, l’azienda è cresciuta soprattutto grazie al successo dell’e-commerce e dei canali online.”

“I sistemi principali oggi in uso offrono soltanto un’esperienza statica. Sappiamo, però, che per sostenere questa crescita, e continuare a perseguire i nostri obiettivi di espansione internazionale, dobbiamo poter offrire alla nostra customer base internazionale in continua crescita un’esperienza di acquisto omnicanale matura e dinamica.” ha dichiarato Karaibrahimoglu.

Per raggiungere l’obiettivo di un’esperienza d’acquisto unificata per i suoi clienti, il team di Penti ha scelto Manhattan Active Omni. La soluzione mette a disposizione degli utenti funzionalità omnicanali relative alla gestione degli ordini, all’ottimizzazione del fulfilment, la disponibilità delle scorte, il fulfilment dello store e del point of sale. Questa soluzione avanzata permette a Penti di offrire ai suoi clienti un’esperienza coerente e di qualità.

“Manhattan Active Omni ci dà la capacità e la fiducia di essere in grado di adattarci e rispondere velocemente alle sfide esterne del futuro, andando incontro alle esigenze dei nostri clienti con un’esperienza ottimizzata, in modo continuativo, indipendentemente dal canale e ovunque si trovino,” ha concluso Karaibrahimoglu.

“Penti ha obiettivi ambiziosi in termini di espansione geografica e punta a un’esperienza di acquisto unificata su tutti i canali. Non vediamo l’ora di aiutare il suo team a concretizzare i suoi obiettivi di crescita ambiziosi grazie alla potenza di Manhattan Active Omni. C’è ancora molto che possiamo fare per far crescere questo rapporto e non vediamo l’ora di esplorare insieme anche le altre soluzioni della suite di Manhattan Active in futuro.” ha dichiarato Henri Seroux, Senior Vice President EMEA di Manhattan Associates.