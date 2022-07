RFID: nuova antenna Locfield flessibile e malleabile

RFID Global, il distributore a valore aggiunto di sistemi RFID, NFC e Bluetooth Low Energy, annuncia la new entry nel parco prodotti dell’antenna RFID Locfield in banda UHF, che essendo basata su un cavo coassiale ha una forma malleabile che può essere sagomata ad hoc per l’area desiderata di rilevazione dei tag RFID.

Acronimo di Loc alized Electromagnetic Field , la Locfield è un’ntenna radiante ad onde stazionarie e a polarizzazione lineare, capace di rilevare tag RFID in quasi tutti gli orientamenti (con il corretto settaggio) fino a una distanza di 150 cm (in base alla configurazione RFID usata: tag, reader e variante della Locfield).

La peculiarità più apprezzata dell’antenna UHF Locfield è la sua flessibilità: l’antenna si compone sostanzialmente di un cavo con scheda a circuito stampato (PCB), di un nucleo in ferrite e un connettore al reader RFID, quindi può assume qualsiasi forma geometrica, dal cerchio al rettangolo.

Disponibile in 4 varianti con una lunghezza attiva fino a 2 m, l’antenna può essere collegata a reader di diversa potenza, dalla famiglia dei Long Range Reader UHF LRU1002 ai Mid Range Reader MRU102, anche in versione OEM (modulo).

La possibilità di sagomare la forma della Locfield e la protezione IP 65 rendono l’antenna applicabile in molteplici scenari, tra cui logistica, retail, produzione industriale, sanità, aerospace & automotive.

Più in generale, la Locfield antenna è la risposta ideale per tracciare oggetti in movimento: in base alle esigenze progettuali, l’antenna viene installata in modalità fissa (ad esempio su precisi punti in linea di produzione) o mobile (ad esempio sul vagone del treno o della metropolitana).

La plasticità della forma consente poi di superare lo scoglio economico di quei progetti RFID che necessitano di molte antenne: potendo assumere la sagoma di una linea retta, serpeggiante o circolare, l’antenna è lo strumento ideale per affrontare molte sfide, divenendo il mezzo per trasformare armadi, scaffali e server rack, porte per accedere in ufficio, in negozio o in libreria, rulliere, varchi, tunnel, macchinari complessi e soglie a terra in oggetti intelligenti.

La nuova antenna UHF sarà presentata LIVE allo stand di RFID Global al BIMU (Milano Rho │ 12–15 ottobre ’22).