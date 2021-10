Wireless Innovation, si riparte da qui: evento Cambium il 21 ottobre

Il 21 ottobre, dalle 15:30 alle 18:00, in diretta streaming dal Phyd Hub a Milano, Cambium Networks propone un evento per capire come le nuove tecnologie wireless stanno contribuendo a facilitare ed accelerare i processi di digital transformation di cui il Paese ha urgente bisogno, per la scuola, come per l’hospitality e per il mondo enterprise in generale.

Oltre agli interventi di esponenti Cambium, il programma prevede la presenza di esperti esterni e di partner che racconteranno le proprie esperienze.

Keynote speaker della giornata sarà Danai Tsapikidou, Partner di Schuman Associates, che presenterà un update sui fondi Europei dedicati all’Italia per lo sviluppo digitale. Titolo della presentazione: “Novità sui fondi Europei: un mondo di opportunità per gli investimenti digitali”.

Lorenzo Betti, CEO di Soiel International, nonché moderatore dell’intero evento, terrà un intervento di analisi del mercato ICT in questo periodo post-COVID, mettendo in luce i trend di sviluppo e le aree su cui si concentreranno i maggiori investimenti nei settori sia pubblici che privati.

Vi saranno anche due tavole rotonde sui temi più caldi del momento: Sicurezza e Digital Transformation. Saranno ospitati molti player di mercato, negli ambiti della videosorveglianza, della business continuity, nelle piattaforme d’accesso alle reti, l’IOT, il marketing di prossimità, la localizzazione e il tracciamento degli utenti che .racconteranno la loro visione del futuro.

I distributori ufficiali di Cambium Networks saranno inoltre presenti con proprie aree virtuali dove saranno illustrate soluzioni e prodotti che integrano quelli di Cambium.

