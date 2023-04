Panel PC: cresce l’offerta di WEROCK

In tema di PC industriali, WEROCK Technologies ha annunciato l’ampliamento della propria gamma di Panel PC con la serie Rocksmart RSC800.

Questi PC ultrapiatti sono stati progettati appositamente per gli ambienti difficili della produzione, del magazzino e della logistica e sono quindi ideali per essere utilizzati come terminali per carrelli elevatori, terminali per la logistica o interfacce operative per le macchine. Possono essere ampiamente personalizzati per le rispettive applicazioni.

I Panel PC della serie Rocksmart RSC800 possono essere configurati in modo flessibile e sono disponibili con schermi da 10,4″, 12,1″ e 15,6″ in tre diverse dimensioni e livelli di luminosità fino a 1.200 nit. Tutti e tre i modelli sono disponibili con touchscreen a guanto, a scelta tra multi-touch capacitivo o single-touch sensibile alla pressione. Nonostante le dimensioni molto compatte dell’alloggiamento in alluminio, i dispositivi sono protetti secondo la normativa IP65 e sono resistenti agli urti e alle vibrazioni per l’utilizzo in ambienti ad alta vibrazione.

Panel PC progettati per rispondere a esigenze industriali

Rocksmart RSC800 combina prestazioni di processore all’avanguardia in un alloggiamento passivo che, grazie a una sofisticata tecnologia di raffreddamento, non necessita di ventole. Sono disponibili con un massimo di 32 GB di RAM e un efficiente processore Intel® Celeron J6142 a 4 core (serie “Elkhart Lake”) per tutti i processi standard o un processore Core i5-1245U a 10 core (serie “Alder Lake”) per tutti i compiti più impegnativi. Per un elevato livello di integrazione sono disponibili porte USB 3, porte Ethernet da 2,5 Gbit e una connessione RS232. Progettati per esigenze industriali, tutti i componenti sono stati selezionati per garantire una disponibilità a lungo termine.

Tra i punti salienti si annoverano la soluzione Wi-Fi 6 WLAN integrata, che garantisce una ricezione particolarmente buona grazie a due antenne integrate ad alte prestazioni, ideali per l’utilizzo in ambienti radio difficili (ad esempio nei magazzini sui carrelli elevatori), ma anche la gamma di tensione di ingresso particolarmente ampia, da 6 a 60 volt, che consente un’integrazione particolarmente flessibile. In opzione, le unità sono disponibili anche con un gruppo di continuità integrato per garantire un’elevata sicurezza dei dati e dei processi.

Panel PC Rocksmart RSC800: caratteristiche della serie

Panel PC ultrapiatto per la produzione, il magazzino e la logistica

Ideale per l’utilizzo come terminale per carrelli elevatori, per veicoli o come interfaccia operativa per macchine

Ampie possibilità di configurazione

Touchscreen compatibile con i gesti, resistente a graffi e urti, con modalità guanto

Opzionalmente con touch screen resistivo per guanti da lavoro spessi

Display luminoso e ad alto contrasto per uso esterno

Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni secondo MIL-STD-810G

Ideale per ambienti difficili, in quanto impermeabile e resistente alla polvere secondo lo standard IP65

Progettato per applicazioni industriali in funzionamento continuo

Moderni e potenti processori Intel® Celeron o Core i5 con disponibilità a lungo termine

Fino a 32 GB di RAM e 1 TB di SSD

3 x USB 3, 2 x Ethernet, 1 x RS232

Trasmissione dati sicura grazie alla connessione Wi-Fi 6 WLAN leader del settore

Roaming senza soluzione di continuità tra diverse celle radio grazie a 802.11r

Antenne esterne opzionali per il montaggio sul tetto del veicolo

Ampio intervallo di tensione d’ingresso 6 – 60 V per vari sistemi del veicolo

Ampio intervallo di temperature di esercizio

Pronto per l’uso immediato con Windows 10, Windows 11 o Ubuntu Linux 22.04

TPM 2.0 integrato – protezione antimanomissione basata su hardware

Massima sicurezza dei dati grazie all’UPS interno opzionale

Facile installazione grazie ai punti di montaggio VESA universali

Emissioni di CO2 dalla produzione e dalla logistica completamente compensate

Garanzia di 2 anni

Tre modelli particolarmente robusti

“Con la serie Rocksmart RSC800, stiamo ampliando il nostro portafoglio di computer fissi con tre modelli particolarmente robusti con diagonale del display fino a 15,6″ per ambienti estremamente esigenti. Nonostante la robustezza, siamo riusciti a realizzare un design particolarmente sottile per tutti i modelli“, spiega Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies GmbH. “Il nostro obiettivo durante lo sviluppo è stato quello di creare un prodotto di alta qualità e di lunga durata. La scelta e la messa a punto di componenti di altissima qualità garantisce un’usabilità ottimale dei touchscreen, massime prestazioni con la tecnologia più recente, affidabilità e massima connettività. Siamo certi che con la serie Rocksmart RSC800 abbiamo creato un prodotto interessante per l’ambiente industriale“, continua Nicoleit.

Panel PC Rocksmart RSC800 pronti per Logimat 2023

Rocksmart RSC800 sarà introdotto e presentato ufficialmente in occasione di Logimat 2023. I visitatori interessati potranno conoscere i modelli in fiera nel padiglione 8, allo stand 8G33.

I primi modelli della serie possono essere ordinati fin da ora. Nel corso dell’anno, la serie sarà ampliata con ulteriori dimensioni di display fino a 32 pollici. A Logimat verrà presentato anche lo Scoria P160, un computer portatile Android da 6″ per la logistica e il retail con scanner di codici a barre 2D di fascia alta e connettività 5G.

La serie Rocksmart RSC800 è attualmente composta da 3 modelli:

Rocksmart RSC810 – display XGA da 10,4 pollici

Rocksmart RSC812 – Display Full HD da 12,1 pollici

Rocksmart RSC816 – display Full HD da 15,6″.

Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di CO2 del computer industriale, inevitabilmente causata dalla produzione e dal trasporto, è completamente compensata attraverso i progetti climatici del WWF Gold Standard.

Oltre alla serie Rocksmart RSC800, l’azienda presenta la serie RSC1000, un’altra serie di panel PC in acciaio inossidabile con protezione IP69K per ambienti umidi e igienici.