Rocktab Ultra: ora c’è anche il Wi-Fi 6E WLAN

WEROCK Technologies ha aggiornato i suoi tablet rugged Rocktab U212 e Rocktab U214 della serie Rocktab Ultra. I dispositivi sono ora forniti con Wi-Fi 6E WLAN e Bluetooth 5.2.

Rocktab U212 e Rocktab U214 sono tablet industriali di fascia alta per uso professionale con display leggibili alla luce del sole e touch screen di alta qualità. Il design particolarmente robusto dell’alloggiamento è protetto da IP65 e resistente a urti, vibrazioni e cadute secondo gli standard militari.

Eppure i dispositivi rimangono compatti e leggeri, con il modello da 11,6″ profondo solo 2,2 cm e che pesa 1,4 kg. Fino a 16 GB di RAM, potenti processori Intel Core i5 e Pentium e una batteria sostituibile a caldo fino a 91 Wh garantiscono lunghi tempi di esecuzione. I tablet sono configurabili in modo flessibile e vengono forniti con una vasta gamma di accessori.

Con l’aggiornamento, WEROCK modernizza la trasmissione dei dati WLAN veloce e affidabile al più recente standard. Entrambi i modelli hanno ora 2×2 MU-MIMO tri-band WLAN secondo Wi-Fi 6E. La tecnologia fa uso del nuovo spettro radio disponibile nella banda dei 6 GHz. Il blocco di frequenza aggiuntivo (5925-6425 MHz) raddoppia lo spettro precedentemente utilizzabile in Europa e dà all’ultimo standard della tecnologia Wi-Fi 6 un immenso aumento delle prestazioni.

Aggiunge anche sette canali ulteriori da 160 MHz all’attuale standard Wi-Fi 6, offre una latenza inferiore ed è specificamente utilizzato per i dispositivi Wi-Fi 6E per mantenere alte velocità che non sono influenzate dai dispositivi più vecchi. Questo permette una maggiore velocità di dati, fornendo al contempo una connessione più stabile per applicazioni particolarmente esigenti.

Con l’aggiornamento al Wi-Fi6E arriva un aggiornamento al Bluetooth 5.2. Il nuovo stack audio LE-Audio (“Low Energy Audio”) consente trasmissioni significativamente più efficienti dal punto di vista energetico, che beneficia in particolare le cuffie wireless molto piccole. Con i protocolli di trasmissione rivisti, trasmissione e ricezione simultanea tra dispositivi BLE sono ora possibili per la prima volta, il che dovrebbe migliorare la latenza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK: «Vogliamo dare ai nostri clienti i migliori strumenti possibili in ogni momento. Il rilascio delle nuove frequenze radio ci ha permesso di aggiornare i nostri primi tablet all’ultimo standard Wi-Fi 6E. Il nuovo standard apre possibilità completamente nuove nelle operazioni industriali altamente collegate in rete per una maggiore stabilità in tutto il locale».

I Rocktab U212 e U214 possono essere ordinati da subito presso WEROCK o i distributori autorizzati. Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di carbonio del tablet, che è inevitabilmente creata dalla produzione e dal trasporto, è completamente compensata attraverso progetti climatici Gold Standard del WWF.