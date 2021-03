PreCONNECT isoNET, flexNET e smartNET definiscono i nuovi standard per i processidi lavoro in ufficio, nella realizzazione e nella gestione degli edifici

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connettività in fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura, ha rinnovato la sua linea di offerta LAN con tre soluzioni innovative e orientate al futuro per il cablaggio degli uffici e degli edifici.

L’attenzione si concentra sul sistema di cablaggio PreCONNECT smartNET, che offre la

possibilità di espandere dinamicamente la larghezza di banda e di allocare individualmente le velocità dei dati all’interno di un edificio su base dipartimentale o di processo. Ciò è completato dalla soluzione PreCONNECT isoNET, che si basa a livello hardware su un pre-assemblaggio dei cavi su uno e due lati, nonché su un progetto di cablaggio realizzato da esperti.

PreCONNECT flexNET come estensione di PreCONNECT isoNET completa il nuovo

portafoglio: il sistema fornisce ulteriore flessibilità interponendo un punto di consolidamento passivo in rame nell’area terziaria.

La trasformazione digitale è oggi un importante fattore nell’automazione degli edifici e ancor più per l’organizzazione degli uffici aziendali, che acquisiscono competitività. Working World 4.0 e Smart Working richiedono la massima flessibilità e adattabilità dalla rete LAN. Per soddisfare i requisiti di prestazioni in costante aumento, è necessario adattare anche il cablaggio dell’edificio. Dopo tutto, un cablaggio efficiente è la base fisica per le applicazioni ad alta velocità nel settore del cablaggio per uffici e edifici.

Rosenberger OSI rinnova completamente il proprio portafoglio LAN e lo ripropone in base alle esigenze attuali, presentando tre soluzioni.

PreCONNECT smartNET: massima flessibilità, adattabile individualmente e a prova di

futuro PreCONNECT smartNET è la soluzione di rete con il più alto livello di flessibilità. Il sistema di cablaggio garantisce un alto grado di adattabilità nella progettazione delle postazioni di lavoro. Offre inoltre la possibilità di espandere dinamicamente la larghezza di banda e di allocare individualmente le velocità dei dati all’interno di un edificio in base a un reparto o a un processo.

Questa soluzione LAN può così adattarsi alle strutture esistenti di edifici, ai processi IT e

crescere con l’azienda.

Il sistema di cablaggio è valido anche per la sua economicità. Grazie al concept intelligente, le lunghezze dei cavi terziari in rame possono essere ridotte al minimo (circa 25 metri), risparmiando considerevolmente sui costi. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di un punto di consolidamento passivo in fibra ottica nell’area secondaria, che avvicina la tecnologia della fibra ottica alla postazione di lavoro dell’utente finale.

Un’ulteriore riduzione dei costi è offerta dai cosiddetti office distributor (OD), che sono collegati al punto di consolidamento passivo nell’area terziaria in configurazione a stella o ad anello e,come sistemi distribuiti, sostituiscono i classici rack centralizzati di piano. Mentre per i grandi rack di distribuzione è necessario un locale separato, gli office distributor possono essere montati sotto il pavimento rialzato, nell’area del contro-soffitto o sulle pareti e possono essere integrati in qualsiasi ambiente di lavoro senza richiedere spazio aggiuntivo.

PreCONNECT isoNET: conventional networking, modulare, facile e veloce da installare

Dal punto di vista hardware, la soluzione PreCONNECT isoNET si basa su un

preassemblaggio dei cavi da un solo lato e su due lati, nonché su una pianificazione e

installazione di rete da parte di esperti di Rosenberger OSI o da partner qualificati in loco.

Ciò si traduce in un significativo risparmio di costi e tempo con un aumento notevole dell’efficienza.

Il focus innovativo della soluzione è la tecnologia della fibra ottica orientata al futuro, in

quanto offre “capacità di trasmissione virtualmente illimitate”. Tuttavia, la fibra è solo un

componente di PreCONNECT isoNET. La tecnologia del rame gioca ancora un ruolo importante nella realizzazione del cablaggio. Oltre al risparmio di tempo dovuto alle linee dati preassemblate, la soluzione di rete conforme agli standard offre il vantaggio di una amministrazione ridotta, poiché i componenti attivi sono centralizzati nei rack di piano.

PreCONNECT flexNET: cablaggio strutturato classico con più flessibilità

La terza soluzione di rete come estensione di PreCONNECT isoNET offre una versatilità

ancora maggiore nella progettazione delle postazioni di lavoro, ottenuta interponendo un

punto di consolidamento passivo in rame nell’area terziaria. Qui il vantaggio è che le nuove

connessioni degli utenti finali possono essere facilmente collegate al punto di consolidamento passivo e le workstation esistenti possono essere riposizionate. Gli ampliamenti e le ristrutturazioni possono essere effettuati senza interrompere le attività in corso. PreCONNECT flexNET soddisfa così perfettamente i requisiti di processi di lavoro sempre più dinamici nell’ambiente dell’ufficio, nella produzione e nella gestione degli edifici.