RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents , partner globale di soluzioni omni-channel per clienti e fornitori industriali, ha annunciato un ampliamento della gamma di sensori del suo marchio RS PRO, offrendo così ai clienti una scelta ancora più completa per le applicazioni di automazione industriale. La gamma è composta da sensori e accessori di alta qualità ed eccezionale affidabilità.

I sensori di prossimità a ultrasuoni e i sensori a fibra ottica sono stati aggiunti per completare l’offerta di sensori di prossimità fotoelettrici (a sbarramento, a riflessione e a diffusione), sensori di prossimità induttivi e sensori capacitivi, già disponibili. A seconda della tecnologia del sensore selezionato, i prodotti RS PRO possono essere utilizzati per rilevare un’ampia gamma di materiali tra cui metalli, plastica, carta, liquidi, polveri e particelle. Sono ideali per l’incorporazione in sistemi di qualità e verifica: ad esempio, per contare con precisione le unità, rilevare la presenza o l’assenza di un oggetto o misurare parametri come pressione, flusso e viscosità.

Le applicazioni vanno dall’automazione, ai laboratori, al food and beverage, all’imballaggio automatizzato e ai magazzini di distribuzione.

Oltre a queste integrazioni, la gamma RS PRO comprende un’ampia selezione di celle di carico, encoder rotativi, termocoppie, interruttori per sensori e cavi. Figurano anche accessori essenziali come le staffe di montaggio e sensori tester per interruttore. Questa ampia offerta consente ai responsabili della progettazione e/o della manutenzione di potersi rifornire agilmente dei chiave componenti da un unico fornitore per soddisfare le loro esigenze in tema di automazione.

Tutti i prodotti RS PRO sono sottoposti a test secondo gli esigenti standard internazionali, per assicurare qualità, durata e collaudo. Riportano il sigillo di approvazione RSP PRO e sono dotati di una garanzia di tre anni così da garantire qualità, affidabilità e durata necessarie per operare efficacemente in ambienti industriali.

La gamma estesa di sensori RS PRO viene ora distribuita da RS a livello globale.