Il nuovo Samsung SSD NVMe 980 combina velocità e accessibilità per stabilire un nuovo standard nelle performance degli SSD consumer

Samsung Electronics, specialista mondiale nell’avanzata tecnologia delle memorie, annuncia SSD NVMe 980, il primo drive consumer di Samsung senza memoria DRAM.

Ideato per offrire le migliori performance tra gli SSD senza memoria DRAM, il nuovo NVMe 980 rende l’incredibile velocità dello standard NVMe accessibile a un numero maggiore di utenti.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da KyuYoung Lee, vicepresidente del team Memory Brand Product Biz di Samsung Electronics: «Grazie alle innovazioni hardware e software, il nostro nuovo SSD 980 offre valore mantenendo le elevate prestazioni dello standard NVMe. Il modello 980 fornisce un’eccellente combinazione di velocità, efficienza energetica e affidabilità, rendendolo adatto agli utenti che utilizzano quotidianamente il PC e ai gamer, oltre che ai creatori di contenuti».

Velocità sei volte superiore agli SSD SATA

In precedenza, i modelli senza memoria DRAM prevedevano delle limitazioni rispetto alla velocità, a causa dell’assenza di una memoria veloce che consentisse un rapido accesso ai dati. Samsung 980 impiega la tecnologia Host Memory Buffer (HMB), che collega l’unità direttamente alla memoria DRAM dell’host, per superare eventuali limitazioni delle prestazioni. Questa funzionalità, abbinata alla più avanzata tecnologia V-NAND di sesta generazione dell’azienda, insieme a firmware e controller ottimizzati, consente al 980 di fornire prestazioni tipiche dello standard NVMe con una velocità sei volte superiore agli SSD SATA.

Le velocità Read/Write sequenziali possono arrivare fino a 3.500 e 3000 MB/s, e le velocità Read/Write casuali sono rispettivamente classificate a 500.000 IOPS e 480.000 IOPS.

La nuova e aggiornata Intelligent TurboWrite 2.0 offre, inoltre, prestazioni durature e significativamente migliorate rispetto all’iterazione precedente, allocando un’area di archiviazione buffer molto più ampia all’interno dell’unità.

Per gli utenti che lavorano con file molto pesanti oppure che utilizzano videogiochi dalle alte prestazioni grafiche, la nuova modalità “Full Power” aggiunta al software Samsung Magician 6.3 consente all’unità di funzionare continuamente al massimo delle prestazioni, per lavorare e giocare senza interruzioni.

Ma non solo: gli utenti non dovranno più preoccuparsi del surriscaldamento dell’SSD, grazie al suo avanzato design termico. Con la tecnologia Dynamic Thermal Guard, il controller rivestito in nichel e le funzionalità di diffusione del calore disponibili nella serie Samsung top di gamma 980, gli utenti potranno godere di prestazioni stabili e affidabili, anche durante un uso prolungato.

L’SSD è dotato inoltre di una maggiore efficienza energetica, fino al 56%, se confrontato con il precedente 970 EVO: ciò permette di gestire al meglio l’impiego della batteria sulle applicazioni portatili.

L’SSD Samsung 980 è disponibile al prezzo consigliato di 56,99 euro nella versione da 250GB, 79,99 euro nella versione da 500GB e 149,99 euro nella versione da 1TB.