Samsung The Frame arriva negli hotel

In occasione di HITEC 2026, il principale appuntamento internazionale dedicato alle tecnologie per il settore dell’ospitalità, Samsung Electronics ha lanciato globalmente The Frame (modello HL03H), portando per la prima volta il concept di Art TV all’interno della propria gamma hospitality. Progettato per hotel e spazi commerciali premium, il nuovo modello combina qualità visiva 4K QLED, design ispirato al mondo dell’arte e funzionalità connesse pensate per arricchire l’esperienza degli ospiti. Più di un semplice TV, The Frame si integra negli ambienti come elemento d’arredo e piattaforma di servizi, valorizzando camere e spazi comuni con opere d’arte, intrattenimento e contenuti digitali dedicati.

«Con il nuovo The Frame, Samsung porta nel mondo dell’hospitality una delle sue esperienze TV più iconiche e distintive», ha dichiarato Hyoung Jae Kim, Executive Vice President della divisione Visual Display (VD) di Samsung Electronics. «Continueremo a investire in soluzioni display dedicate all’hospitality per supportare le strutture nell’offerta di servizi premium, rafforzare la propria identità di marca e guidare l’evoluzione dell’esperienza degli ospiti in ambienti sempre più connessi.»

Un display pensato per elevare l’esperienza negli ambienti premium

Con questo modello, Samsung porta nel settore alberghiero il design pluripremiato e le funzionalità che hanno reso The Frame una delle sue TV più riconoscibili. Il display unisce la qualità delle immagini 4K QLED a un’estetica raffinata, pensata per integrarsi con naturalezza in camere, suite e spazi comuni di fascia alta. Il pannello Glare Free riduce i riflessi indesiderati, mentre il supporto Slim Fit Wall Mount consente un’installazione molto vicina alla parete, restituendo l’effetto di un’opera esposta in una galleria d’arte. The Frame elimina inoltre la necessità di un box One Connect separato, integrando nella scocca le principali porte per la connessione e semplificando l’installazione nelle strutture ricettive. Le cornici magnetiche opzionali permettono infine agli operatori alberghieri di personalizzare il TV in base allo stile e all’atmosfera di ogni ambiente.1

Collection Hub è uno degli elementi chiave di The Frame per il mondo alberghiero: consente agli hotel di valorizzare il TV anche quando non è in uso, trasformandolo in una superficie dinamica per opere d’arte selezionate, fotografie o contenuti di brand. La funzione Generative Wallpaper permette invece agli ospiti di creare sfondi generati dall’intelligenza artificiale, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione all’esperienza in camera. Insieme, queste funzionalità trasformano il display in una componente attiva del design degli spazi, capace di riflettere sia l’identità della struttura sia le preferenze degli ospiti.

Proposta di punta della gamma Samsung dedicata agli hotel, The Frame è il primo modello della linea hotel TV dell’azienda a integrare Generative Wallpaper e Live Translate. La funzione Live Translate aiuta i viaggiatori internazionali a seguire trasmissioni locali o contenuti Samsung TV Plus grazie alla generazione automatica dei sottotitoli nella lingua preferita dall’utente, rendendo più accessibili i contenuti locali durante i soggiorni all’estero.2

A partire dalla gamma hotel TV Samsung 2025, e quindi anche sul nuovo modello HL03H, il supporto a Google Cast consente agli ospiti di condividere contenuti da smartphone e tablet direttamente sul TV della propria camera semplicemente scansionando un QR code visualizzato sullo schermo. Non è richiesto alcun accesso con credenziali e tutte le informazioni di connessione vengono eliminate automaticamente al momento del check-out, contribuendo alla tutela della privacy degli ospiti 3.

Gestione delle funzionalità da un’unica piattaforma

LYNK Cloud, la piattaforma cloud di Samsung dedicata al settore alberghiero, consente ai team delle strutture di monitorare in tempo reale lo stato dei TV, aggiornare i servizi visualizzati sullo schermo e distribuire contenuti destinati agli ospiti su tutti i display connessi da un’unica piattaforma centralizzata.4

Grazie a LYNK Cloud, gli ospiti possono accedere a servizi di concierge digitale, prenotare servizi dell’hotel e ordinare il servizio in camera direttamente dal TV presente in camera. Una funzionalità che offre alle strutture un ulteriore punto di contatto con gli ospiti e facilita l’accesso ai servizi disponibili.

LYNK Cloud integra inoltre funzionalità di Business Intelligence che consentono al personale alberghiero di comprendere meglio come gli ospiti utilizzano i servizi TV disponibili in camera, analizzando ad esempio i contenuti più seguiti o gli articoli del menu ordinati con maggiore frequenza. Queste informazioni permettono alle strutture di personalizzare ulteriormente la propria offerta e individuare nuove opportunità di ricavo.

La piattaforma supporta inoltre la gestione di Collection Hub sui modelli The Frame dedicati al settore hospitality. Grazie a questa funzionalità, gli operatori possono distribuire simultaneamente contenuti artistici selezionati su tutti i display connessi e regolarne luminosità e tonalità cromatiche in base alle condizioni di illuminazione degli ambienti, assicurando una perfetta integrazione con l’identità del brand e il design degli spazi.

Samsung presenterà The Frame per hotel presso lo stand 2442 in occasione di HITEC 2026. Il nuovo modello sarà disponibile nei formati da 43, 55, 65 e 75 pollici, con una distribuzione globale prevista a partire dalla seconda metà del 2026.5 Per ulteriori informazioni, visitare www.samsung.com.

Note

1 Le cornici sono vendute separatamente. Le tipologie di cornice disponibili possono variare a seconda del Paese e del modello.

2 Live Translate è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, coreano e spagnolo. La disponibilità della funzione può variare in base al modello, all’area geografica, alla lingua o al canale utilizzato. Richiede contenuti compatibili con sottotitoli codificati (closed caption) trasmessi tramite antenna o attraverso Samsung TV Plus.

3 Google Cast è supportato sui modelli di TV Samsung per il settore alberghiero introdotti a partire dal 2025 o successivamente. Google Cast è compatibile con dispositivi Android 6.0 o versioni successive e iOS 14.0 o versioni successive. La disponibilità delle funzionalità può variare in base al modello, al dispositivo utilizzato, alla versione del software e all’area geografica.

4 LYNK Cloud è venduto separatamente. La disponibilità di alcune funzionalità può variare a seconda dell’area geografica. LYNK Cloud è compatibile con i TV Samsung per il settore alberghiero dotati di sistema operativo Tizen 5.0 o versioni successive.

5 La disponibilità del prodotto e dei formati disponibili può variare a seconda del mercato di riferimento.