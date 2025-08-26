Samsung lancia il primo Micro RGB al mondo, fissando un nuovo standard per la tecnologia TV premium

Samsung Electronic ha lanciato ufficialmente Micro RGB, il primo display al mondo con una retroilluminazione a LED RGB in scala microscopica su un ampio schermo da 115 pollici. Questo display rivoluzionario stabilisce un nuovo punto di riferimento per la precisione cromatica, il contrasto e l’esperienza di visione immersiva nel segmento TV ultra-premium.

Il Micro RGB si basa sulla tecnologia proprietaria Micro RGB Technology di Samsung, che dispone di micro-LED rossi, verdi e blu, ciascuno di dimensioni inferiori a 100 μm, in uno schema ultra-fitto dietro al pannello, controllandoli singolarmente. A differenza delle retroilluminazioni convenzionali, questa architettura consente un controllo estremamente accurato su ogni singolo LED rosso, verde e blu.

«Micro RGB raggiunge una precisione senza precedenti nel controllo dei LED RGB in scala micrometrica, alzando l’asticella per la fedeltà cromatica e il contrasto nei display consumer», ha dichiarato Taeyong Son, Executive Vice President e Head of R&D Team della Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics. «Con questo lancio, fissiamo lo standard nel mercato dei TV di grandi dimensioni ultra-premium, ribadendo il nostro impegno verso l’innovazione dei display di nuova generazione».

Micro RGB è alimentato dal motore AI proprietario Micro RGB AI Engine, che sfrutta l’intelligenza artificiale per l’elaborazione e l’ottimizzazione sia dell’immagine che del suono. Questa tecnologia avanzata analizza ogni fotogramma in tempo reale, regolando automaticamente la resa cromatica per ottenere immagini più realistiche e coinvolgenti. Grazie all’AI, la funzione Micro RGB Color Booster Pro riconosce le scene con toni spenti e ottimizza intelligentemente i colori di qualsiasi contenuto, rendendoli più vividi e immersivi.

Inoltre, la tecnologia Micro RGB Precision Color assicura che i colori vengano riprodotti fedelmente, con il massimo della precisione e vividezza. Il display garantisce una copertura del 100% dello standard cromatico BT.2020, definito dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), e ha ottenuto la certificazione “Micro RGB Precision Color” dal Verband der Elektrotechnik (VDE), uno dei principali istituti tedeschi di certificazione ingegneristica.

Grazie alla tecnologia Glare Free, il display riduce al minimo i riflessi anche in ambienti molto luminosi, per una visione più confortevole e focalizzata. Oltre alle prestazioni di nuova generazione, il design ultrasottile in metallo di Micro RGB offre un profilo elegante e minimalista, capace di valorizzare qualsiasi ambiente.

Con l’integrazione di Samsung Vision AI, il display offre un’esperienza di visione più smart, includendo funzioni come Click to Search, alimentata da Bixby, l’assistente vocale AI di Samsung. Gli utenti possono accedere istantaneamente a biografie degli attori, contenuti correlati e raccomandazioni in tempo reale senza uscire dalla schermata.

Dopo il debutto in Corea, Micro RGB verrà lanciato anche negli Stati Uniti, con un piano di espansione globale che includerà diverse dimensioni per soddisfare le esigenze dei consumatori.