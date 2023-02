La festa degli innamorati si avvicina e, da queste righe, non potrete che pensare a un San Valentino sempre più tech.

Tra i nostri suggerimenti, prodotti tech molto innovativi tra cui scegliere il più adatto alla vostra anima gemella per un “effetto amore” garantito.

San Valentino sempre più tech: i regali migliori per gli appassionati di gaming e tecnologia

ASUS ROGPHONE 6

Amante del gaming e ancora single? Niente paura! ASUS pensa anche a quello con il ROG Phone 6. Lo smartphone che ti tiene compagnia, ti consente di sfidare player virtuali per sessioni di gioco intense, e che potenzialmente può far nascere nuovi amori sui campi di battaglia. Lo smartphone vanta il recente Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform e una grafica premium in collaborazione con Pixelworks, caratteristiche che assicurano prestazioni senza eguali. Grazie ad una disponibilità in due colorazioni si può inoltre assecondare il proprio gusto estetico. Auto regalarselo per San Valentino sarebbe la scelta d’amore più vantaggiosa che si possa fare.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: a partire da 1099,00 EURO

ROG CETRA TRUE WIRELESS

I dettagli sono fondamentali, soprattutto nel mondo del gaming. Per vivere un’esperienza sensoriale totalizzante, bisognerebbe utilizzare le cuffie senza filo Cetra True Wireless abbinate con lo smartphone. Che sia per vivere una partita perfetta o semplicemente parlare in maniera confidenziale con la fidanzatina gamer durante i duelli, questi auricolari sono la migliore soluzione per San Valentino.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 109,99 EURO

ASUS ZENBOOK 17 FOLD

Regalare un gioiello a San Valentino è un grande cult, ma se il vostro compagno è un tech addicted, la scelta migliore è affidarsi ad ASUS. Con il nuovo gioiello tecnologico Zenbook 17 FOLD, a qualsiasi fidanzato che riceverà questo regalo non resterà poi che fare la proposta ufficiale di matrimonio. Da un punto di vista tecnico il nuovo laptop, realizzato in collaborazione con Intel, è l’elemento di punta nella gamma dei dispositivi pieghevoli. Con il suo schermo touchscreen da 17, 3 pollici è infatti in grado di piegarsi al centro andando così a creare due display. In questo modo, se si vorrà vedere un film entrambi potranno vederlo in contemporanea, concedendosi ogni tanto qualche bacio.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 3.299,00 EURO

Regali innovativi da condividere con una persona speciale

CHROMECAST

Per le coppie amanti delle serie TV e dell’intrattenimento televisivo, il regalo migliore è Chromecast con Google TV. Il dispositivo che permetterà alle coppie di trascorrere momenti di relax insieme. Basterà prendere una coperta, una cioccolata calda o dei popcorn e selezionare uno dei tantissimi contenuti streaming disponibili.. a regalare una visione in streaming di alto livello su ogni TV ci penserà Google! Disponibile in Italia in due versioni.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO:

4K nei colori Bianco ghiaccio, Azzurro cielo e Pesca a un prezzo di 69,99 EURO

HD nel colore Bianco ghiaccio a un prezzo di 39,99 EURO

PIXEL BUDS PRO

Una delle scene più romantiche di sempre nella storia del cinema è sicuramente quella in cui Matthieu porge le cuffie del walkman a Vic per dedicarle una canzone d’amore nel film “Il Tempo delle mele”. Google ha la soluzione più pratica di sempre per ricreare momenti romantici come questo: Google Pixel Buds Pro. Gli auricolari wireless Made by Google sono il regalo perfetto per le coppie che amano accompagnare ogni momento importante della propria relazione con la colonna sonora migliore. Voi scegliete la canzone, e a creare l’atmosfera più romantica ci pensa la qualità audio degli auricolari Google.

Disponibile in Italia nei colori Corallo, Grigio fumo, Grigio antracite e Verde cedro

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 219,00 EURO

EMPORIA TABLET

Le manifestazioni d’amore possono essere molteplici, e l’affetto verso i nonni è un sentimento che si consolida nel tempo. Fargli un regalo il giorno di San Valentino è un modo per ringraziarli di tutto l’amore che hanno costantemente nei nostri confronti. I nonni d’oggi sono sempre più affascinati dalla tecnologia e, per stare a passo con le nuove generazioni, esigono dei dispositivi all’avanguardia. È per questo motivo che Emporia ha ideato il proprio Emporia Tablet. Con un display da 10,1 pollici, e 4GB di RAM, anche i nonni potranno informarsi, guardare dei film romantici e soprattutto partecipare alle conversazioni su WhatsApp con i propri nipoti, augurandogli dei sentiti “In bocca al lupo” per gli esami universitari.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 299,00 EURO

TCL 40 R 5G

Quale migliore occasione per stupire la propria anima gemella per la festa degli innamorati con uno smartphone di ultima generazione? Con il nuovissimo TCL 40 R 5G, si farà un figurone.

Ecco il giusto mix d’amore: un display HD+ da 6,6 pollici, dei colori nitidi con contrasti profondi, immagini di livello cinematografico e modalità “Reading e Eye Comfort” per non affaticare l’occhio durante l’uso prolungato del device. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che la faranno innamorare perdutamente dello smartphone.

E per i più “Instagram friendly” che sono alla ricerca del selfie perfetto da condividere sui social, la foto perfetta da postare non tarderà ad arrivare. Grazie ad una connettività 5G ad alta velocità, la foto potrà ricevere una pioggia di like in tempo reale.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 239,90 EURO

TCL MOVEAUDIO S600

Immaginarsi due innamorati al parco, mano nella mano mentre ascoltano con gli auricolari “Perfect” di Ed Sheeran . Con le cuffie MOVEAUDIO S600 di TCL è possibile ricreare questa situazione idilliaca. Grazie ad una cancellazione attiva del rumore la coppia potrà vivere un’esperienza di ascolto cristallina, captando ogni singola parola significativa del testo della canzone. Sono anche dotate di un’ottima durata della batteria, e ciò consente oltretutto di ascoltare intere playlist pensate per la festa degli innamorati. E per i più romanticoni sarà possibile tramite un semplice tocco di poter ascoltare un messaggio d’amore senza dover rimuovere l’apparecchio dalle orecchie, per iniziare al meglio la giornata. Tra le colorazioni disponibili la versione in Bianco Perlato e in Nero Ultra Opaco in plastica totalmente waterproof.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 149,90 EURO

TOASTY ONE SMART TOASTER

Per tutti coloro che vogliono sorprendere il proprio partner preparando una romantica colazione, Tineco ha ideato l’innovativo Toasty One Smart Toaster. Si tratta di un tostapane di ultima generazione che, per un San Valentino sempre più tech, grazie alle sue funzioni intelligenti, è in grado di garantire diversi livelli di croccantezza del pane, accontentando tutti i palati.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 339,00 EURO