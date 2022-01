Scandit annuncia ShelfView per una gestione evoluta e automatica degli scaffali in ambito retailer

Scandit, specialista nella Smart Data Capture, annuncia ShelfView, una soluzione smart di acquisizione e analisi dei dati, che consente visibilità in tempo reale sugli scaffali e operazioni in-store più evolute ed efficienti. Basata su un’avanzata tecnologia di computer vision, consente ai retailer di raccogliere ed elaborare facilmente i dati all’interno del punto vendita, come i prezzi e l’ubicazione dei prodotti, e di agire in tempo reale sulla base di informazioni più accurate.

Ideale per i punti vendita con un alto volume di referenze, Scandit ShelfView risponde ad alcune delle principali sfide che i retailer moderni stanno affrontando per far fronte ai margini ridotti al minimo e ottimizzare i costi. Secondo McKinsey, l’introduzione dell’automazione e della robotica nel punto vendita può aiutare i retailer ad aggiungere un ulteriore 2-4% alla propria redditività. In un contesto caratterizzato dall’aumento dei costi della manodopera, dalla carenza di personale e dalla pressione per fornire un’esperienza omnichannel, ShelfView automatizza le attività di routine, attualmente condotte manualmente e soggette a errore, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza e ridurre il turnover dei dipendenti.

Le funzionalità iniziali di ShelfView aiuteranno i retailer a ottimizzare tre principali flussi di lavoro:

Applicazione accurata delle etichette dei prezzi e delle promozioni: ShelfView analizza sia le etichette sia le grafiche in tempo reale, sia tramite dispositivi mobile sia tramite robot autonomi, per informare gli store assistant dei controlli necessari per ottimizzare le vendite e l’accuratezza dei prezzi.

ShelfView analizza sia le etichette sia le grafiche in tempo reale, sia tramite dispositivi mobile sia tramite robot autonomi, per informare gli store assistant dei controlli necessari per ottimizzare le vendite e l’accuratezza dei prezzi. Ritiro degli ordini in-store senza difficoltà: Shelfview, applicato ai robot autonomi, fornisce agli store assistant un’accurata localizzazione dei prodotti, riducendo i tassi di sostituzione, diminuendo i ritardi di prelievo e offrendo una customer experience ottimizzata. Ogni secondo risparmiato nel prelievo degli ordini può tradursi in un risparmio annuo fino a 10 milioni di dollari [1] .

Shelfview, applicato ai robot autonomi, fornisce agli store assistant un’accurata localizzazione dei prodotti, riducendo i tassi di sostituzione, diminuendo i ritardi di prelievo e offrendo una customer experience ottimizzata. Ogni secondo risparmiato nel prelievo degli ordini può tradursi in un risparmio annuo fino a 10 milioni di dollari . Rifornimento più rapido grazie alla precisa localizzazione dei prodotti in-store: grazie alla raccolta dati automatica, ShelfView può scansionare le etichette degli scaffali e dei pallet per analizzare la posizione precisa dei rifornimenti. Questo può far risparmiare ai negozi fino a 2,5 ore al giorno di lavoro, consentendo al personale di dedicarsi ad attività a valore aggiunto2.

ShelfView raccoglie informazioni all’interno del punto vendita per migliorare le operation sfruttando l’infrastruttura esistente, senza la necessità di ulteriori investimenti significativi. La soluzione può essere scalata su tutta la catena, scansionando milioni di immagini al giorno, che possono essere elaborate sul dispositivo o nel cloud per fornire informazioni utili. ShelfView funziona perfettamente con la piattaforma BrainOS® AI di Brain Corporation per offrire un modo facilmente scalabile, accessibile e conveniente per automatizzare la raccolta dati dei prodotti presenti sugli scaffali del punto vendita attraverso l’uso di robot autonomi, quali pulitrici o transpallet. Inoltre, ShelfView può essere applicato ai dispositivi mobile già in uso da parte degli store assistant.

Scandit ShelfView permette ai retailer di:

Migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi: garantendo prezzi e promozioni accurati, accelerando il flusso delle scorte e riducendo la scarsa efficienza nell’evasione degli ordini in-store che vanno a compromettere i margini di profitto. ShelfView aumenta la produttività dei dipendenti in-store per individuare rapidamente i prodotti o verificare prezzi e promozioni. Espandere la capacità della forza lavoro: l’approccio ibrido con dispositivi mobile e robot autonomi, quali pulitrici o transpallet permette ai retailer di incrementare la forza lavoro togliendo i compiti ripetitivi ai dipendenti e consentendo loro di concentrarsi su attività a valore aggiunto, come la fidelizzazione dei clienti. Ridurre i compiti noiosi aiuta i retailer a trattenere i dipendenti e ridurre i costi derivanti dal turnover. Ottenere informazioni in tempo reale e ridurre gli errori: ShelfView fornisce dati precisi sulle scorte presenti nello store per una gestione efficiente degli scaffali e dei flussi di lavoro per l’evasione degli ordini. Consente agli store assistant di correggere le problematiche interne prima che influiscano sulle vendite. Migliorare la customer experience e aumentare i ricavi: un inventario accuratamente posizionato, prezzato e promosso è essenziale per offrire ai clienti un’esperienza coerente in negozio e online. La gestione frequente e precisa degli scaffali è vitale per assicurare un customer journey senza intoppi, in particolare nel mondo odierno dell’omnicanalità.

Christian Floerkemeier, CTO and Co-Founder of Scandit, ha dichiarato: “Tutti i retailer capiscono che migliorare la shopper experience in-store sia più importante che mai, ma farlo in modo efficiente rimane fondamentale. L’automazione e la semplificazione dei compiti di routine consentono ai retailer di massimizzare i ricavi aumentando l’efficienza, il valore e l’impegno dei loro collaboratori in-store. Sfruttando le nostre capacità nella smart data capture, ShelfView può aumentare la disponibilità dei prodotti sugli scaffali, migliorare il tasso di evasione degli ordini online e aumentare le vendite attraverso un’accurata etichettatura dei prezzi e delle promozioni.”

Con prestazioni da leader del settore, Scandit ShelfView sfrutta la realtà aumentata (AR), il riconoscimento e il rilevamento degli oggetti, il riconoscimento ottico dei caratteri e altre tecnologie avanzate di computer vision per elaborare le immagini acquisite sia attraverso dispositivi mobile che l’acquisizione automatica dei dati.

[1] Stima basata sui riscontri dei client Scandit.

2 Stima basata sui riscontri dei client Scandit.