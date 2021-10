Scansione a misura di Hybrid Work con Canon

Canon annuncia il lancio di una nuova serie di scanner per documenti che permette ai partner di canale di ampliare il loro portfolio di soluzioni di scansione destinate alla vendita online e di portare una nuova soluzione per l’Hybrid Work, trend in costante crescita. La serie R, che include i modelli imageFORMULA R10 e imageFORMULA R40, è stata creata appositamente per il canale di vendita online. Facilità di acquisto e di installazione, intuitività operativa e prezzo conveniente concorrono a rendere questi dispositivi ideali per i lavoratori ibridi e le piccole aziende, permettendo ai partner di canale di formulare un’offerta interessante per questo mercato in espansione.

imageFORMULA R10 è uno scanner portatile e leggero, progettato per aiutare i dipendenti a lavorare in modo efficiente anche durante gli spostamenti tra spazi di lavoro diversi. Parallelamente, imageFORMULA R40 è pensato per offrire prestazioni professionali e funzionalità intelligenti a chi lavora da casa e in ufficio.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Taz Nakamasu, Vice Presidente Esecutivo di B2B Document Solutions, Canon Europe: «Sono sempre più numerose le aziende che consentono ai loro dipendenti di lavorare in modo flessibile da casa e in mobilità. Vogliamo fornire ai nostri partner dei prodotti specificatamente progettati per questo mercato in espansione. Dando ai clienti la possibilità di acquistare una tecnologia di alto livello in modo facile e diretto, a un prezzo interessante, possiamo aiutare i nostri partner a conquistare questo nuovo mercato e a promuovere la crescita aumentando i volumi di vendita».

Semplicità end-to-end, per supportare elevati volumi di vendita

I due modelli offrono una configurazione semplice che può essere eseguita dall’utente finale in modo autonomo, a casa o fuori sede. Con lo scanner R10 non occorre installare alcun driver o software: è sufficiente collegare il dispositivo via USB e iniziare immediatamente ad acquisire i documenti. Invece, con imageFORMULA R40 basta un solo clic per installare il software necessario per avviare le scansioni. imageFORMULA Serie R include anche il software Canon CaptureOnTouch, dotato di una nuova interfaccia intuitiva che rende le operazioni di scansione ancora più semplici per gli utenti meno esperti.

imageFORMULA R40 offre funzionalità aggiuntive per aiutare gli utenti che lavorano senza supporto IT. La funzione di aggiornamento automatico del software garantisce che patch e aggiornamenti siano installati senza necessità di intervento o gestione IT, assicurando la massima tranquillità.

Qualità aziendale a un prezzo conveniente

Pur offrendo la massima semplicità di utilizzo a un prezzo molto conveniente, imageFORMULA Serie R non scende a compromessi in fatto di qualità. I nuovi dispositivi sono stati sviluppati partendo dall’avanzata tecnologia di scansione Canon e, grazie a ciò, i venditori al dettaglio online possono continuare a soddisfare le esigenze dei clienti finali a un costo più interessante.

imageFORMULA R40 offre un’elevata velocità di scansione di 40 pagine al minuto e 80 immagini al minuto. È costruito per durare nel tempo, con una capacità di 4.000 scansioni al giorno e un alimentatore affidabile, che mantiene inalterate le sue prestazioni anche durante la scansione di un batch di documenti di formati diversi. Alcune funzioni intelligenti integrate rendono questo dispositivo perfetto per chi desidera lavorare da casa in modo efficiente. imageFORMULA R40 include i software Canon CaptureOnTouch e ReadIRIS, dotati della potente tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) che consente di salvare i documenti in molteplici formati e creare file modificabili e passibili di ricerca. L’utente potrà quindi aggiungere annotazioni ai documenti acquisiti o eseguire ricerche per parole chiave.

imageFORMULA R10 è un dispositivo compatto e robusto che può essere facilmente trasportato. Nonostante le sue piccole dimensioni, ha una velocità di 12 pagine al minuto e consente di eseguire scansioni in fronte/retro; è anche dotato di un alimentatore da 20 fogli. Questo scanner può gestire un’ampia gamma di documenti, dai biglietti da visita ai documenti A4, ed è alimentato semplicemente tramite USB.

Come concluso da Taz Nakamasu: «I nostri nuovi dispositivi per la scansione sono più semplici da acquistare, installare e utilizzare, abbattendo le barriere che tradizionalmente ostacolano l’acquisto da parte degli utenti finali. A sua volta, questo incoraggia l’aumento dei volumi di vendita per il canale. Questi dispositivi possono essere acquistati, consegnati e configurati il giorno successivo dagli utenti finali, consentendo ai partner del canale delle vendite online di offrire ai loro clienti un rapido e facile accesso alla tecnologia di cui hanno bisogno, ovunque lavorino».