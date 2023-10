Serie FE, new entry per arricchire l’ecosistema Samsung Galaxy

Samsung Electronics annuncia l’ingresso della nuova serie FE all’interno dell’ecosistema Samsung Galaxy. Si tratta dei nuovi Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ e Galaxy Buds FE. Rinomati per il loro design iconico e resistente, i nuovi dispositivi FE rappresentano il perfetto punto di partenza per gli utenti che desiderano sperimentare per la prima volta i dispositivi flagship Galaxy.

“Samsung è costantemente impegnata a offrire a ogni utente il meglio dell’innovazione attraverso fantastiche esperienze mobili, in linea con il proprio stile di vita”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “I nostri nuovi dispositivi FE propongono una ricca gamma di entusiasmanti funzionalità premium che consentono agli utenti Galaxy di massimizzare la loro creatività e produttività”.

Galaxy S23 FE nato per migliorare la vita di ogni giorno

Galaxy S23 FE rimane fedele all’iconico design della serie S presentando una nuova fotocamera e finitura di alta qualità con certificazione contro acqua e polvere IP68, per un design ancora più elegante. Inoltre, è caratterizzato da materiali e imballaggi riciclati, che garantiscono durata, funzionalità e sostenibilità. Disponibile in una serie di nuovi colori vivaci, il nuovo Galaxy S23 FE consente agli utenti di scegliere il colore che meglio si adatta al loro stile.

Per coloro che desiderano creare contenuti straordinari, pronti per essere condivisi, Galaxy S23 FE è un vero e proprio studio di editing a portata di mano. Nella modalità Pro, i comandi per la velocità dell’otturatore, l’apertura e l’ISO e altre funzioni possono essere regolati manualmente in base alle proprie preferenze. L’app Camera Assistant permette di catturare scatti personalizzati e di scegliere quali funzioni automatiche attivare. La fotocamera di Galaxy S23 FE, dotata di strumenti di editing basati sull’IA, offre ampie possibilità di personalizzazione delle proprie creazioni.

Per il gaming e lo streaming, il potente processore del Galaxy S23 FE rende veloce e fluida ogni azione. Questo grazie a una camera di vapore che contribuisce a tenere sotto controllo il calore e ad ottimizzare le prestazioni. La batteria di lunga durata da 4.500 mAh si autoregola in modo efficiente per risparmiare energia, mentre la tecnologia Vision Booster rileva automaticamente le condizioni di luce intensa, mantenendo lo schermo vivido come nei modelli flagship.

La serie Galaxy S23 FE sarà disponibile in Italia nel corso dell’anno in diversi colori vivaci, tra cui Mint, Cream, Graphite e Purple.

Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ per esprimere la creatività e aumentare la produttività

Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ offrono piacevole intrattenimento, creatività espressiva e produttività eccellente. Con l’opzione di scelta tra due dispositivi portabili e potenti, ancora più utenti potranno sperimentare la versatilità della serie Galaxy Tab S.

Ora, infatti, è possibile visualizzare e creare ovunque, quando si è a casa, al lavoro, nei luoghi di studio o persino al parco grazie al display da 10,9 pollici di Galaxy Tab S9 FE e a quello da 12,4 pollici di Tab S9 FE+, dotati di una frequenza di aggiornamento automatico adattabile fino a 90 Hz. La luce del sole non è più un problema con Vision Booster, che migliora la visibilità negli ambienti esterni ottimizzando il colore e il contrasto, specialmente nelle aree scure dello schermo. Come la nuovissima serie Galaxy Tab S9, i dispositivi Tab S9 FE e Tab S9 FE+ assicurano un indice di protezione IP68. La loro eccellente resistenza garantisce la massima tranquillità durante gli spostamenti. Inoltre, la batteria di lunga durata del Tab S9 FE+ offre fino a 20 ore di riproduzione video con un’unica carica.

Come la serie Galaxy Tab S9, i dispositivi Tab S9 FE e S9 FE+ comprendono una vasta serie di strumenti creativi.

La serie Galaxy Tab S9 FE è disponibile a partire da 549 euro in quattro colorazioni di tendenza: Mint, Silver, Gray e Lavender.

Galaxy Buds FE, esperienza audio eccellente a un maggior numero di utenti

I Galaxy Buds FE portano a un numero crescente di utenti l’esperienza audio ai vertici del settore di Samsung. I bassi potenti creano un suono profondo e intenso che permette di apprezzare i brani musicali così come li hanno pensati gli artisti. Inoltre, il beamforming automatico personalizzato del sistema avanzato a tre microfoni, insieme alla rete neurale profonda basata sull’IA, separa la voce dal fastidioso rumore di sottofondo per una migliore chiarezza nelle chiamate.

I Galaxy Buds FE vantano la maggiore durata della batteria di tutta la serie Buds, offrendo fino a 8,5 ore di riproduzione con gli auricolari e fino a 30 ore totali con l’ausilio della custodia di ricarica. Anche con il sistema ANC attivo, gli auricolari consentono fino a 6 ore di riproduzione e fino a 21 ore totali con l’ausilio della custodia. Ispirati al design iconico ed ergonomico della serie, Galaxy Buds FE sono progettati per garantire il massimo comfort anche durante l’uso prolungato.

Galaxy Buds FE sono disponibili a 109 euro in due diversi colori alla moda: Graphite e White.

Nuovi dispositivi della serie FE: creati pensando al pianeta

Con gli ultimi dispositivi della serie FE, Samsung compie un ulteriore passo avanti nell’impegno a favore dell’ambiente, estendendo le sue innovazioni più recenti e mirate a tutto l’ecosistema.

Galaxy S23 FE comprende un’ampia varietà di materiali riciclati presenti nei componenti sia interni che esterni dei dispositivi. Tra questi alluminio e vetro riciclati pre-consumo e plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse, serbatoi per l’acqua e bottiglie in PET.

Anche la serie Galaxy Tab S9 FE contiene materiali riciclati. Alcuni componenti interni ed esterni selezionati utilizzano alluminio riciclato pre-consumo e plastica riciclata post-consumo.

Le nuove serie Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE sono progettate per durare, con quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti della sicurezza. Per aumentare la durata dei dispositivi, gli utenti possono poi contare su programmi quali Samsung Care+, un servizio di assistenza per danni accidentali, riparazioni e tanto altro.

Il nostro impegno nella produzione di un impatto più positivo per il pianeta non si limita agli smartphone e ai tablet. La progettazione delle Galaxy Buds FE prevede l’utilizzo di plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse e serbatoi per l’acqua.