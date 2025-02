Sfera: nuovo modulo BTicino da 5 Megapixel per impianti videocitofonici integrati e di qualità

BTicino, brand italiano attivo nella Smart Home e nelle infrastrutture elettriche, continua il suo impegno nel rinnovare ed evolvere la propria offerta, presentando il nuovo modulo Sfera audio/video con telecamera da 5 Megapixel.

Progettato per la realizzazione di impianti videocitofonici a 2 fili a colori e per l’aggiornamento degli impianti esistenti, questo nuovo modulo rappresenta un significativo passo avanti in termini di innovazione, qualità e affidabilità per la realizzazione di impianti videocitofonici professionali.

Numerosi sono i vantaggi per gli installatori. Innanzitutto, la nuova telecamera garantisce immagini di qualità superiore, nitide e dettagliate, migliorando l’esperienza utente anche in condizioni di scarsa visibilità. Questo è possibile grazie alla risoluzione da 5 Megapixel e a un grandangolo più ampio rispetto ai modelli precedenti (119° in orizzontale, 92° in verticale e 151° in diagonale), oltre che ai filtri digitali e ai LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa.

Il nuovo modulo è inoltre compatibile a 360° con gli impianti videocitofonici BTicino già esistenti, consentendo un aggiornamento semplice e senza interventi sul cablaggio. In questo modo è possibile sostituire, su tutte pulsantiere Sfera tra cui i modelli New e Robur, la vecchia telecamera con quella nuova in tutta facilità.

Il modulo è infatti compatibile con i frontali di finitura già presenti a catalogo (AllMetal, AllWhite, AllStreet), garantendo una perfetta integrazione estetica.

Il nuovo Sfera è in grado di gestire fino a 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi.

Infine, il volume dell’altoparlante e del microfono sono regolabili per una comunicazione chiara e precisa e, grazie a un sensore ottico integrato, viene automaticamente attivata automaticamente la retroilluminazione notturna per una visibilità perfetta anche di notte.

“Siamo orgogliosi di annunciare il lancio del nuovo modulo Sfera, che rappresenta un ulteriore traguardo in termini di innovazione ed eccellenza nel nostro territorio, e in particolare a Erba, dove è stato progettato e realizzato,” commenta Camillo Corti, Marketing Manager di BTicino. “Attualmente, in Italia, un impianto videocitofonico su due è BTicino, rappresentando circa il 45% del market share. Questo risultato è per noi uno stimolo a mantenere una produzione sempre all’avanguardia e in linea con le esigenze di mercato, assicurandoci di mettere al centro il cliente in tutte le nostre decisioni”.