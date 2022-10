Sharp: due nuove MFP Monocromatiche ad alto volume di stampa

Sharp presenta due nuove MFP Monocromatiche ad alto volume di stampa, le serie BP-70M75 e BP-70M90, che ampliano l’ecosistema di dispositivi Sharp per il “future workplace” a supporto delle aziende nel rispondere alla complessità del loro business. I nuovi modelli offrono una soluzione di stampa ideale e sicura per ambienti di lavoro ibridi, con velocità e funzionalità capaci di soddisfare le stringenti esigenze dei grandi gruppi di lavoro da 20 a 50 utenti.

Le nuove MPF includono facilità di connessione e livelli di sicurezza all’ avanguardia, senza compromessi verso l’impegno aziendale per la sostenibilità ambientale. Questi nuovi modelli sono stati progettati per soddisfare le esigenze dei diversi stili di lavoro, permettendo agli utenti di collaborare agevolmente e condividere le informazioni in modo sicuro con tutti i colleghi, anche da remoto.

Aumento della produttività e connettività senza interruzioni per il “future workplace”

I modelli BP-70M75 e BP-70M90 offrono tutte le funzionalità richieste oggi dalle aziende per la gestione dei media, i flussi di lavoro e la collaborazione. I servizi cloud avanzati come Microsoft Teams e Google Drive semplificano la comunicazione, mentre la funzionalità nativa di Microsoft Universal Print consente la perfetta integrazione con gli ambienti Microsoft 365, semplificando la stampa dei documenti.

I nuovi modelli utilizzano la tecnologia di ultima generazione per aiutare gli utenti a lavorare in modo più efficiente e con una maggiore produttività. Le funzionalità integrate, come il rilevamento alimentazione fogli multipli e l’ottimizzata funzione di correzione automatica della inclinazione sono in grado di far risparmiare tempo e velocizzare il lavoro. La funzione di stampa fronte/retro da 300 fogli e la scansione a passaggio in grado di acquisire fino a 280 immagini al minuto esaltano produttività ed efficienza. Grazie alle velocità di 75 ppm e 90 ppm, i nuovi modelli rientrano tra gli scanner più veloci sul mercato.

Sicurezza impareggiabile per proteggere utenti, dispositivi e dati

I nuovi modelli BP-70M75 e BP-70M90 presentano tecnologie di sicurezza all’avanguardia, per aiutare le aziende a salvaguardare i propri dati. Funzionalità come il controllo dell’integrità del sistema, l’avvio del dispositivo, la prevenzione degli attacchi al firmware con ripristino automatico e la protezione antivirus opzionale basata su Bitdefender aiutano a proteggere le MPF da dannose intrusioni dall’esterno. Tutte queste funzioni possono essere facilmente gestite tramite l’intuitivo pannello touchscreen capacitivo Full Flat da 10,1 pollici e con funzionalità abilitate per l’intelligenza artificiale.

Maggiore sostenibilità a supporto degli obiettivi ambientali

I modelli BP in bianco e nero ad alto volume utilizzano la tecnologia di fusione a tampone, garantendo una qualità di stampa e una durata eccezionali. Grazie al minor numero di parti da riscaldare, il nuovo sistema consente una fase di riscaldamento più rapida e riduce il consumo energetico complessivo del dispositivo, aiutando le aziende a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità ambientale. Le nuove MFP utilizzano l’80% in più di materiali riciclati e riducono fino al 57% le emissioni di ozono rispetto ai modelli precedenti.

Ben Lake, Senior Product Manager di Sharp, dichiara: “La maggior parte delle aziende si sta orientando verso ambienti di lavoro ibridi, che richiedendo una connettività senza interruzioni e livelli di sicurezza all’avanguardia, esigenze che diventano ancora più importanti quando si parla di MFP. Accanto alla ricerca dell’efficienza, le organizzazioni non possono permettersi di scendere a compromessi dal punto di vista dell’impatto ambientale. Per questo, nello sviluppo di questi nuovi modelli monocromatici, ci siamo concentrati nella realizzazione di tutti questi obiettivi e ci stiamo impegnando a svilupparli per l’intero ecosistema Sharp. Vogliamo costruire, insieme ai nostri clienti, ambienti di lavoro più flessibili e sicuri, adatti al futuro”.