Shopping online: la svolta dei siti aggregatori

Il mondo d’oggi è caratterizzato da una forte tendenza verso gli acquisti virtuali, verso lo shopping online. Molti sono i cittadini di tutti gli Stati del mondo che hanno abbandonato quasi del tutto i negozi fisici per passare agli e-commerce. Questa tendenza è stata accelerata dalla pandemia di covid-19 che dal 2020 ha aggredito il nostro paese. Le norme ferree che vietavano gli spostamenti e la paura per il contagio nei luoghi affollati hanno affrettato un processo che era già in via di sviluppo.

Il settore dell’abbigliamento non è esente da questa direzione, soprattutto grazie alla straordinaria evoluzione che hanno avuto negli ultimi anni le modalità di shopping online. Oggi è possibile effettuare resi in modo semplice, così da superare l’ostacolo della prova dell’indumento, ci sono sistemi che tramite fotografie ti mostrano come sta addosso a te il capo che vuoi comprare. Inoltre sono arrivati in aiuto i siti aggregatori, vera rivoluzione dell’ e-commerce. Alcuni di questi siti, come ad esempio Stileo, offrono anche indagini di mercato sulla moda italiana e mondiale.

Come funziona un sito aggregatore

I siti aggregatori si sono inseriti prepotentemente nello sfondo dello shopping online, fornendo agli utenti grande comodità e numerosi vantaggi. Queste pagine web riuniscono i prodotti, tramite una ricerca incrociata, di più e-commerce a seconda della ricerca che effettui. Il grande vantaggio di comodità per il cliente è l’avere a portata di mano tutti i prodotti che cerca per poterli confrontare. Mai più pagine e pagine web aperte dove confrontare offerte e spese di spedizione, mai più ricerche infinite per trovare il miglior prodotto al prezzo più conveniente. I siti aggregatori, come ad esempio Stileo, rimandano poi direttamente all’ e-commerce del capo d’ abbigliamento scelto così da completare facilmente l’acquisto.

Insomma una vera rivoluzione che si inserisce per affrettare ancora di più il mondo dello shopping online, che ormai ha preso una direzione irreversibile.

Le indagini di mercato per i clienti

Alcuni di questi siti poi cercano di offrire anche altri servizi ai propri clienti. Questo è il caso di Stileo, uno dei siti aggregatori più in voga oggi. La pagina web propone una serie di indagini di mercato per informare gli utenti sulle tendenze della moda sia italiane sia mondiale. L’ultima analisi delle tendenze di mercato riguarda le grandi marche. Stileo ha messo nel proprio sito la classifica delle aziende di moda più apprezzate dagli italiani. Vagliando tutti i dati d’acquisto dell’anno 2021 Stileo ha riportato le marche più acquistate dagli utenti che sono:

Guess : top in assoluto per il 2021, moda di qualità a prezzi abbordabili

Liu Jo : al secondo posto troviamo questa azienda che fa capire l’idea generale della tendenza: gli utenti apprezzano i prodotti giovanili e alla moda che abbiamo prezzi ragionevoli

Saucony: al terzo posto questa ditta di calzature che, ormai da qualche anno, ha spopolato nella moda giovanile e tra gli adulti

Queste sono le prime tre marche più in voga del 2021, ma se volete vedere la classifica completa cliccate qui, troverete sorprese curiose e soprendenti.