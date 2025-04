Sistemi di sicurezza nei portali online: le procedure adottate per tutelare gli utenti

Nessun portale oggi può sottrarsi dall’utilizzare metodi di sicurezza volti a salvaguardare le attività e l’identità degli utenti che oggi giorno affidano i loro dati alla rete. Ecco allora una rassegna delle misure più adottate nei disparati settori, che ci aiutano a comprendere quando un portale può essere davvero considerato sicuro.

I protocolli di sicurezza negli e-commerce

I negozi virtuali, come e più degli altri siti, sono chiamati a garantire agli acquirenti massima sicurezza nei pagamenti digitali, ma anche nella tutela dei dati sensibili. Dunque, in primis essi agiscono nel rispetto del GDPR, cioè il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Ai certificati SSL che rendono la connessione crittografata si aggiungono sistemi di pagamento sicuri e riconosciuti. Il sito deve avere una precisa informativa sull’utilizzo dei cookie ed esporre in modo chiaro e puntuale i termini e le condizioni riguardanti la vendita e la gestione dei dati.

Misure di tutela nell’ambito dell’home banking

Ancora più rigide sono le misure di sicurezza implementate nel settore bancario e finanziario online che per sua natura tende ad essere più esposto agli attacchi hacker. Qui fioccano autenticazioni a più fattori, protezione phishing di ultima generazione e software che monitorano le azioni sospette ed agiscono in linea preventiva.

Sia gli avvisi di sicurezza che arrivano in vista di una transazione che il ricorso alle OTP, cioè le password temporanee, sono solo alcune delle strategie adottate dalle banche per elevare il livello di sicurezza degli utenti. Ad esse si aggiungono i limiti nelle transazioni e l’invito a modificare spesso la password.

La difesa dell’utente nei siti d’intrattenimento

Anche gran parte del nostro tempo libero viene convogliato in rete, grazie alle diversificate attività che è oggi è possibile svolgere online. Pensiamo in primis ai portali legali di streaming che utilizzano veri e propri sistemi antifurto, in grado di garantire agli utenti una permanenza sul sito sicura. Si tratta, inoltre, di siti che detengono autorizzazioni per la trasmissione dei titoli proposti. Ciò protegge l’utente non solo dal rischio di frode, ma anche da eventuali sanzioni.

Anche nell’ambito del gaming, va tenuto presente che i portali legali offrono sistemi di crittografia avanzata per proteggere i dati sensibili degli utenti e garantire transazioni sicure. Inoltre, i giochi comprese le slot machine online, sono regolati da enti certificatori che verificano il corretto funzionamento del Random Number Generator (RNG), un sistema che assicura l’imparzialità dei risultati. Questo significa che ogni giocata è indipendente dalle precedenti e non può essere manipolata, garantendo così un’esperienza di gioco equa e trasparente per tutti gli utenti.