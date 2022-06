Sitara AM62: da TI nuovi processori super efficienti

Fedele alla sua storia come fornitore di processori a elevata integrazione, Texas Instruments (TI) ha presentato i nuovi processori Sitara AM62 che contribuiscono a espandere l’elaborazione con intelligenza artificiale (AI) per le applicazioni di nuova generazione. La struttura a bassa potenza dei nuovi processori permette di supportare applicazioni con display a doppio schermo e interfaccia uomo-macchina (HMI) di piccole dimensioni.

TI presenterà i nuovi processori AM62 dimostrando soluzioni per l’Edge AI e applicazioni HMI per la ricarica di veicoli elettrici allo stand n. 215 nella hall 3A in occasione dell’embedded world di Norimberga, in Germania, il 21-23 giugno 2022.

La prossima generazione di HMI porterà con sé nuove tipologie di interazione con le macchine, come il rilevamento gestuale per impartire comandi in ambienti industriali rumorosi o il controllo di macchinari tramite telefoni o tablet con connessione senza fili. L’aggiunta di funzionalità di AI alle applicazioni HMI, tra cui la visione artificiale, gli analytics e la manutenzione predittiva, possono contribuire a dare un nuovo significato alle HMI che non saranno più una mera interfaccia per l’interazione uomo-macchina. I processori AM62 portano gli analytics sui dispositivi edge a bassa potenza, compresi gli stati di sospensione a soli 7 mW e la possibilità di non dover tenere in considerazione gli aspetti termici durante la progettazione; i tecnici possono quindi implementare in modo flessibile tali funzionalità in applicazioni o ambienti industriali con vincoli di spazio.

Una Edge AI a costi contenuti

Con prezzi che partono da soli US $ 5, il processore AM62 porta gli analytics a costo contenuto sui dispositivi per HMI e consente un’elaborazione di base delle immagini basata su telecamere e funzioni di Edge AI, come il rilevamento e il riconoscimento di oggetti. I processori AM62, inoltre, consentono l’uso di display a doppio schermo e full-HD e supportano diversi sistemi operativi, tra cui Mainline Linux e Android. Inoltre, i processori AM62 supportano le interfacce di connettività sia cablate sia wireless. Ulteriori informazioni su come le funzionalità di Edge AI permettono lo sviluppo di applicazioni sono disponibili nell’articolo tecnico «Tre aspetti da considerare per la prossima generazione di HMI».

Riduzione del consumo energetico fino al 50%

I processori AM62 sono in grado di ridurre il consumo energetico in applicazioni industriali fino al 50% rispetto ai dispositivi della concorrenza e permettono un’autonomia di oltre 1.000 ore per un’applicazione alimentata da batterie AA. Ciò è reso possibile da un’architettura di alimentazione semplificata: il dispositivo è dotato di soli due rail di alimentazione e cinque modalità di alimentazione. La modalità deep sleep a <5 mW consente di prolungare l’autonomia della batteria, mentre una potenza attiva di <1,5 W è resa possibile da una tensione del core di 0,75 V. La riduzione del consumo energetico del sistema aumenta la durata della batteria e permette agli ingegneri di soddisfare i requisiti di progettazione per dispositivi palmari o con vincoli di spazio che possono essere implementati ovunque. Inoltre, è ancora più semplice ottimizzare le prestazioni di alimentazione grazie al nuovo TPS65219, un PMIC abbinato e progettato appositamente per rispondere ai requisiti di alimentazione dei processori AM62.

Accesso a strumenti e risorse hardware e software

Una vasta gamma di strumenti e risorse per i processori AM62 offre opzioni flessibili per lo sviluppo e può contribuire a ridurre i costi e le barriere di complessità nella progettazione. Le varie soluzioni software open-source, tra cui Mainline Linux, semplificano il processo di sviluppo delle applicazioni e permettono di ridurre il time to market. Un ricco ecosistema hardware, che comprende un modulo di valutazione (EVM) di terze parti e con prezzi a partire da US $ 25, permette ai progettisti di avviare più rapidamente i progetti delle applicazioni.

Package, disponibilità e prezzi

I processori AM625 e AM623 sono ora disponibili presso TI e distributori autorizzati in un package ALW da 13 mm x 13 mm a 425 pin, con prezzi a partire da meno di US $ 5 per quantità da 1.000 pezzi. Bobine complete e in quantità personalizzate sono disponibili su TI.com e tramite altri canali. Il modulo di valutazione AM62 è disponibile su TI.com per US $ 149.