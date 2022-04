New Look migliora la shopping experience con Manhattan

L’iconico fashion brand britannico New Look, ha scelto Manhattan Active Omni come parte della sua strategia per diventare più agile e più capace di rispondere alle aspettative dei consumatori, le quali cambiano e si evolvono sempre più velocemente.

La suite Manhattan Active Omni di Manhattan Associates, con il suo sistema di gestione degli ordini, leader di mercato, metterà a disposizione di New Look una visione unica dello stock per tutti i touchpoint del consumatore, permettendo così all’azienda di massimizzare le vendite a prezzo pieno. La soluzione migliorerà inoltre le potenzialità degli store mettendo a loro disposizione nuove funzionalità omnicanale come lo store fulfilment.

La storia di New Look inizia nel 1969 con un singolo store a Taunton e l’azienda da allora è diventata una dei più importanti fashion brand in Inghilterra. Oggi questo retailer omnichannel serve i suoi clienti attraverso oltre 450 negozi in Gran Bretagna e Irlanda e il suo sito web che spedisce in 66 Paesi.

Tristan Holiday, logistics director presso New Look afferma: “Nei nostri negozi e online vogliamo dare nuova vita al brand New Look e creare un’esperienza d’acquisto divertente e accessibile per i consumatori. Lavorando con Manhattan Active Omni avremo a disposizione la base tecnologica che ci permetterà di rivedere costantemente la nostra rete di fulfilment e di riallinearci coerentemente con essa, andando incontro alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti.”

“Che si tratti della nostra offerta online, che vede centinaia di nuove linee ogni settimana, la consegna a casa, l’ordine in negozio o la modalità Click & Collect, Manhattan Active Omni permetterà a New Look di continuare a fare innovazione e a offrire un’esperienza ottimale ai clienti, che sia in-store, online, in-app o anche sui social media” ha concluso Holiday.

Sébastien Lefebure, Southern Europe Managing Director di Manhattan Associates, ha aggiunto: “Se le abitudini e le tendenze d’acquisto possono essere cambiate negli ultimi tempi, la reputazione di New Look come fashion brand, leader in Inghilterra, è costante nel tempo.”

“Il sistema di order management di Manhattan Associates permetterà a New Look di integrare nuove fonti per lo stock e nuovi marketplace, di migliorare la visibilità delle giacenze, di spedire più velocemente i prodotti aumentando la profittabilità e offrendo ai clienti più di ciò che desiderano, nei modi e nei tempi in cui desiderano riceverlo.” ha concluso Lefebure.