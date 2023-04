Samsung OLED S95C arrivano in Italia e scatta la promo

Samsung Electronics annuncia l’arrivo sul mercato italiano dei tanto attesi nuovi Samsung OLED S95C, che saranno disponibili per il pre-order a partire dal 17 aprile 2023.

Come per tutta la gamma Samsung OLED 2023, anche S95C è ora disponibile nei formati da 55’’ e 65’’e extra-large da 77” e dotato della tecnologia Quantum Dot sviluppata appositamente per i Neo QLED Samsung, e del Processore Neural Quantum, che consentono di mantenere le caratteristiche peculiari della tecnologia OLED, ma ne superano i limiti in fatto di luminosità e resa del colore.

Anche questo modello vanta un refresh rate di 144 Hz e tutte le funzioni smart di Samsung, compreso Gaming Hub. Per la prima volta nel caso di un TV OLED, questi dispositivi Samsung hanno ottenuto inoltre la certificazione FreeSync Premium Pro di AMD, che premia l’eccellenza dell’esperienza di gioco con OLED.

Altro aspetto distintivo è l’audio, reso incredibilmente immersivo dalla dotazione di Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound (OTS), che diffondono i suoni di film, sport e giochi attraverso gli altoparlanti, generando effetti sonori eccezionali e offrendo un’esperienza video connessa al massimo livello.

Infine, è incluso il servizio Samsung TV Plus, come per tutti gli Smart TV Samsung: un’ampia offerta di canali TV in streaming completamente gratuiti con pubblicità (FAST) e video on demand per un totale, in Italia, di oltre 90 canali (con 23 canali di film) e 1800 canali a livello globale.

Polliciaggi e prezzi:

S95C 4K: 77” (4.999€) – 65″ (3.499€) – 55″ (2.599€)

Samsung OLED S95C: la promozione

Samsung OLED S95C sarà disponibile in preordine in Italia con una promozione online speciale, a partire dal 17 aprile. Coloro che acquisteranno su samsung.com o sugli shop online dei retailer partner un TV OLED S95C nei diversi tre formati riceverà in premio uno smartphone Galaxy Z Flip4.

Sarà sufficiente registrarsi sul sito https://members.samsung.it/promozioni/oledpreorder entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto. Una volta verificati e validati da Samsung i materiali caricati sul sito, il consumatore riceverà una mail di conferma e riceverà entro 180 giorni lo Smartphone Galaxy Z Flip4.