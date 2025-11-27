Sofia: il nuovo assistente virtuale AI per le imprese di Acer

Dal 1° al 5 dicembre 2025 l’Asilo Ciani ospiterà la seconda edizione della Lugano AI Week, l’evento gratuito promosso da Lugano Living Lab dedicato all’esplorazione delle tecnologie emergenti e del loro impatto sulla società. Oltre 50 speaker tra esperti, imprenditori, ricercatori e innovatori si alterneranno sul palco per affrontare temi cruciali come creatività, salute, geopolitica, educazione e nuovi modelli di business basati sull’intelligenza artificiale. Giovedì 4 dicembre, in occasione della giornata dedicata a “AI nel business”, ci sarà l’intervento di Emanuele Meazzo, Data Science Analyst di Acer EMEA, che salirà sul palco per presentare Sofia, il nuovo assistente virtuale AI sviluppato internamente dalla multinazionale taiwanese.

Sofia è una delle innovazioni più significative del portafoglio tecnologico Acer dedicato alle imprese. Si tratta di un’assistente virtuale intelligente completamente personalizzabile, progettato per modellarsi sulle esigenze operative della singola azienda e supportarla nei processi quotidiani.

La configurazione di Sofia avviene attraverso una prima sessione gratuita di valutazione ed esaminazione. Questo processo permette di definire con precisione obiettivi, criticità e livelli di integrazione richiesti. L’analisi viene svolta sia dal team interno Acer sia dalla rete di partner certificati, punto di forza dell’ecosistema tecnologico dell’azienda nel mercato EMEA.

Grazie a questa impostazione “su misura”, Sofia si integra facilmente nei flussi di lavoro già esistenti, automatizza attività ripetitive, individua inefficienze interne, suggerisce miglioramenti operativi, ed infine supporta i processi produttivi con un apprendimento continuo e contestuale. Per questo rappresenta uno strumento particolarmente adatto alle PMI, spesso alla ricerca di soluzioni AI accessibili, scalabili e ad alto impatto.

A differenza delle soluzioni di IA commerciali, Sofia viene distribuita direttamente nel tenant, garantendo un controllo totale sull’ambiente operativo. I dati non lasciano mai l’infrastruttura, preservando la riservatezza delle informazioni sensibili e assicurando la piena aderenza ai requisiti di sicurezza e compliance.

Con la presentazione di Sofia alla Lugano AI Week, Acer ribadisce il suo impegno nel rendere l’intelligenza artificiale una tecnologia realmente utile, responsabile e accessibile per imprese di ogni dimensione.

Lo stesso Sindaco di Lugano Michele Foletti ha sottolineato il valore dell’evento come spazio di apprendimento e partecipazione attiva. “L’obiettivo è rendere Lugano una città pioniera nell’uso consapevole delle tecnologie emergenti”, afferma lo stesso, “ed ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico, con attività gratuite e workshop a numero limitato.”

“La Lugano AI Week vuole offrire spunti utili e applicabili nella vita di tutti i giorni, a scuola, in azienda, in famiglia, stimolando curiosità, confronto e nuove prospettive,” aggiunge Jan Trautmann, Responsabile Innovazione e Comunicazione della Città di Lugano.