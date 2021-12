Soluzioni per il lavoro ibrido nel Natale di Poly

Il 2021 è stato un anno caratterizzato dal boom del lavoro ibrido: ecco perché Poly propone tre idee per regali di Natale tecnologici che, oltre ad avere caratteristiche premium, sono anche compatibili e certificati con le piattaforme di comunicazione più popolari, come Microsoft Teams, Zoom, GoTo Meeting e altre ancora.

Per chi vuole una webcam di alta qualità

Con l’aumento del lavoro ibrido, la videoconferenza è diventata un elemento chiave della collaborazione aziendale. Ecco perché la webcam personale Poly Studio P5 può essere il regalo perfetto per chi cerca una videocamera piccola, robusta e facile da installare che, allo stesso tempo, offra immagini e audio di qualità professionale. Poly Studio P5 è una webcam personale con un’ottica ottimizzata per le videoconferenze. Combina la risoluzione 1080p e lo zoom digitale fino a 4x, con un otturatore per la privacy integrato e un microfono direzionale che elimina il rumore di fondo. È anche dotato di un connettore USB per l’accoppiamento plug-and-play con le cuffie di Poly.

Prezzo consigliato: 133,95 euro

Per chi cerca un prodotto 3 in 1

Diciamoci la verità: spesso la qualità audio di laptop e smartphone non è eccezionale. Ecco perché lo speakerhone Poly Sync 20 può essere il regalo perfetto per chi cerca un prodotto intelligente con collegamento USB o Bluetooth che, con un design elegante e compatto e una custodia per il trasporto, funzioni come telefono vivavoce per le chiamate, altoparlante portatile ad alte prestazioni per ascoltare la musica e caricabatteria per smartphone; tutto in un unico dispositivo. Grazie a un audio di alta qualità, Poly Sync 20 è il prodotto perfetto per lavorare ovunque, sia da remoto sia in ufficio. Avanzati algoritmi di elaborazione del segnale digitale assicurano massima chiarezza per tutti gli interlocutori durante le chiamate, mentre un pulsante di programmazione permette a chi utilizza il Sync 20 di personalizzarlo per selezionare, con un solo click, le caratteristiche preferite, come, per esempio, il comando play/pausa per la música o l’assistente vocale.

Prezzo consigliato: 167,95 euro

Per coloro che hanno bisogno di concentrarsi

Sia che si lavori da remoto che in ufficio, le distrazioni e il rumore di fondo sono i principali problemi quando si cerca di concentrarsi. Ecco perché le cuffie Voyager Focus 2 possono essere il regalo perfetto per chi vuole un prodotto ad alte prestazioni. Le Voyager Focus 2 di Poly sono cuffie wireless intelligenti e facili da usare. Offrono un’ottima qualità di suono grazie alla combinazione della tecnologia Acoustic Fence con la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida. I microfoni infatti, permettono di ridurre al massimo i disturbi e le distrazioni, mentre la tecnologia ANC ibrida di Poly dispone di tre impostazioni – alta, media e spenta- per poter scegliere il giusto livello di cancellazione del rumore a seconda del bisogno. Le cuffie, inoltre, sono dotate della funzione Dynamic Mute Alert che avvisa se si parla con il mute attivato, mentre un LED all’esterno del padiglione lampeggia per indicare che si sta rispondendo a una chiamata.

Prezzo consigliato: 340,95 euro