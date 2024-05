Sonos Ace: debuttano le nuove cuffie Sonos

Sono state ufficialmente lanciate Sonos Ace, le cuffie che segnano l’atteso ingresso del marchio nella categoria dei prodotti per l’ascolto personale. Sonos, azienda specializzata nell’innovazione audio, mette ora a frutto la consolidata esperienza in termini di audio e design per rivoluzionare il modo di ascoltare con le cuffie. Le cuffie premium over-ear con Bluetooth® offrono un audio lossless e spaziale eccezionali, un sistema di cancellazione attiva del rumore e una modalità Trasparenza di eccellente qualità e l’esperienza home theater più precisa e coinvolgente possibile, grazie alla nuova tecnologia TrueCinema sviluppata da Sonos.

Le cuffie Sonos Ace saranno disponibili in tutto il mondo nei colori nero e Soft White dal 5 giugno 2024 al prezzo di 499 €.

“Sono arrivate. Da anni gli appassionati ci chiedevano di poter vivere l’esperienza Sonos anche con le cuffie. Sapevamo che il nostro primo prodotto in questa categoria doveva rappresentare l’innovazione e l’esperienza audio che caratterizzano il marchio Sonos”, spiega Patrick Spence, CEO di Sonos. “Sonos Ace, frutto di tutte le conoscenze che abbiamo acquisito in vent’anni come azienda leader nel mercato dei prodotti audio, offre un audio eccezionale, un design elegante e un comfort assoluto in una delle categorie di prodotti audio più ampie e richieste al mondo”.

Un’esperienza audio personale di qualità superiore

Progettato accuratamente e ottimizzato in modo impeccabile, Sonos Ace supera ogni aspettativa con una gamma di funzionalità che introducono nel mondo delle cuffie le migliori caratteristiche dell’esperienza Sonos.

● Concediti un audio ad alta fedeltà: grazie a due driver progettati su misura, che riproducono ogni frequenza con una precisione e una nitidezza impeccabili, potrai assaporare ogni istante delle tue canzoni o dei tuoi podcast preferiti e sentire con la massima chiarezza la voce degli amici al telefono.

● Il tuo cinema privato: con Sonos Ace potrai goderti un’esperienza home theater con audio surround senza disturbare il resto della casa. Per trasferire in un attimo l’audio della TV da una soundbar Sonos compatibile a Sonos Ace basta premere un pulsante. L’audio spaziale in Dolby Atmos ti avvolge in un suono dalle mille sfumature incredibilmente definito che proviene da ogni direzione, e con il rilevamento dinamico della posizione della testa ti sentirai completamente immerso nell’azione anche se dovrai andare a prendere una coperta o le patatine. Nel corso dell’anno Sonos lancerà la nuova tecnologia TrueCinema, che analizza con precisione l’ambiente e riproduce un sistema audio surround completo per creare un’esperienza d’ascolto così realistica che ti sembrerà di non indossare le cuffie.

● Scegli i suoni che vuoi ascoltare: rendi ancora più personale l’ascolto con il sistema di cancellazione attiva del rumore oppure attiva la modalità Trasparenza per sentire i suoni dell’ambiente circostante, ad esempio in una strada affollata o al lavoro.

● Ricarica veloce e batteria che dura tutto il giorno: ascolta o parla fino a 30 ore grazie a una batteria che rimane carica più a lungo e garantisce una maggiore efficienza energetica. E non perderti nemmeno una nota con la ricarica rapida: ricaricando per 3 minuti con il cavo USB-C incluso, avrai 3 ore di autonomia della batteria.

“La nostra ambizione è creare esperienze audio versatili che soddisfino le esigenze della vita contemporanea. Sonos Ace rappresenta questo: è l’inizio di un nuovo ed entusiasmante viaggio nel mondo della progettazione di prodotti per l’ascolto personale”, afferma Maxime Bouvat-Merlin, Chief Product Officer di Sonos. “Rimanendo fedeli alla lunga tradizione Sonos nel campo dei prodotti premium, i maggiori esperti mondiali del settore audio hanno progettato sapientemente e su misura ogni minimo dettaglio delle cuffie Sonos Ace, ottimizzandole per offrire un’esperienza d’ascolto unica”.

Design elegante e comfort assoluto

Le cuffie Sonos Ace sono progettate per offrire un’estetica e un audio eccezionali. La struttura snella e caratteristica e i dettagli in metallo dall’elegante finitura opaca sono in perfetta armonia e danno vita a un design intramontabile che si addice a qualsiasi stile.

● Comodità infinita: i materiali premium leggeri con cui sono state realizzate le cuffie Sonos Ace avvolgono la testa così delicatamente che ti sembrerà di non indossarle. L’imbottitura in soffice memory foam è rivestita in ecopelle, mentre l’archetto su misura e i padiglioni che celano le giunzioni garantiscono un’aderenza perfetta senza impigliarsi nei capelli.

● Design intuitivo: le cuffie Sonos Ace si indossano e si ripongono in un attimo. Grazie ai colori a contrasto all’interno dei padiglioni è semplice distinguere il destro dal sinistro, e i pulsanti ti permettono di controllare le cuffie in tutta facilità mentre le indossi. Una volta finito di usarle puoi metterle via velocemente grazie alla struttura pieghevole che permette di appoggiarle in orizzontale o infilarle comodamente nell’apposita custodia da viaggio leggera.

● Progettate in modo responsabile: le cuffie Sonos Ace sono pensate per durare nel tempo e per resistere all’usura quotidiana. I padiglioni sono sostituibili, i materiali derivano da un’economia circolare e ci consentono di usare il 17% in meno di plastiche vergini, mentre la custodia da viaggio è realizzata in feltro ottenuto per il 75% da bottiglie di plastica riciclate. La funzionalità di rilevamento automatico quando il prodotto viene indossato è studiata per ridurre il consumo di energia e mette in pausa automaticamente la musica quando togli le cuffie, riducendo la frequenza con cui è necessario ricaricarle.