Spectralink S Series: la nuova generazione di wireless device

Spectralink, fornitore di soluzioni di mobilità aziendale internazionale, presenta una nuova famiglia di dispositivi wireless aziendali progettati per soddisfare le esigenze dei lavoratori senza postazione fissa o mobile: la Spectralink S Series. La nuova serie, aggiunta al portfolio di prodotti DECT, è composta da tre modelli. Abbinati all’infrastruttura Spectralink (IP-) DECT, i nuovi, innovativi, dispositivi completano l’offerta di telefonia wireless completamente compatibile e facile da integrare con allarmi, messaggistica e piattaforme di telefonia aziendale (come Microsoft Teams, Cisco, ZoomPhone, RingCentral, Dstny e Avaya), offrendo una qualità di chiamata cristallina.

Il design resistente è abbinato ad una piattaforma sicura che risponde alle esigenze degli utenti del settore manufatturiero, retail, dell’ospitalità e sanitario. I dispositivi della S Series semplificano il portafoglio Spectralink in 3 modelli: S33, S35, S37. I tre nuovi dispositivi condividono gli accessori, tra cui caricabatterie e clip da cintura, semplificando i processi di acquisto e le fasi di implementazione. La Spectralink S Series offre piena compatibilità con la piattaforma Spectralink AMIE (Advanced Mobile Intelligence for Enterprise) che consente la gestione centralizzata di tutta l’infrastruttura Spectralink IP-DECT.

I lavoratori moderni sono abituati a grafiche accattivanti, con una navigazione intuitiva basata su icone e di conseguenza si aspettano la stessa esperienza utente dai loro strumenti di lavoro. I nuovi dispositivi uniscono un display a colori elegante e contemporaneo con il design resistente tipico di Spectralink che si adatta facilmente anche alle condizioni di lavoro più difficili. Inoltre, i telefoni offrono una qualità di chiamata cristallina grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore di sfondo, salvaguardando l’integrità delle comunicazioni critiche anche in ambienti di produzione rumorosi che solitamente tendono a sovrastare la voce nei tradizionali dispositivi a microfono singolo. Il design è anche in grado di resistere a particelle di polvere, acqua o detergenti chimici, a cui i dispositivi sono spesso esposti in questi ambienti.

Vista l’importanza di mantenere connessi i lavoratori mobili anche in condizioni difficili, Spectralink ha sviluppato la S Series che migliora la comunicazione, salvaguardando sia la loro sicurezza personale che la loro produttività. La S Series offre ai lavoratori isolati, come gli ingegneri che effettuano letture in aree remote o pericolose, di un sito di produzione, gli addetti alla sicurezza e le guardie notturne, una gamma completa di funzioni di sicurezza integrate. I dispositivi offrono infatti una serie di strumenti di protezione che vanno dai pulsanti di allarme rossi alle icone di allarme, dai cordini di emergenza al rilevamento automatico del movimento.

Infine, i dispositivi sono dotati di una gamma completa di vantaggi per migliorare la produttività, come l’integrazione con Microsoft Teams, il supporto Bluetooth 5.1 per utilizzare cuffie o altri accessori, tasti laterali programmabili e funzionalità di messaggistica.

“I nuovi dispositivi si aggiungono alle nostre soluzioni DECT leader nel settore, confermando l’impegno di Spectralink nell’ambito dell’innovazione. Forniamo ai nostri clienti l’infrastruttura mobile più duratura per la comunicazione aziendale, per la collaborazione e per la sicurezza dei lavoratori”, dichiara Doug Werking, CEO di Spectralink Corporation, “la S Series promuove l’eccellenza potenziando i lavoratori mobili, ma, soprattutto, è la famiglia di dispositivi DECT più innovativa a livello globale, progettata per garantire un’esperienza utente moderna e un investimento a prova di futuro per nuove innovazioni”.