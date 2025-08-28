SSD: arriva il nuovo WD Blue SN5100 NVMe da Sandisk

Sandisk lancia la nuova unità WD Blue SN5100 NVMe SSD, progettata per creativi e professionisti che desiderano velocizzare flussi di lavoro complessi basati sull’intelligenza artificiale e progetti di creazione di contenuti. La nuova unità PCIe Gen 4.0 offre velocità superiori di quasi il 30% rispetto alla generazione precedente1. Gli utenti possono ora terminare i propri progetti in pochissimo tempo, inclusi editing, rendering e trasferimento di file di video ad alta risoluzione, immagini e altre risorse di grandi dimensioni.

Progettato con la tecnologia SANDISK BiCS8 QLC NAND, l’unità WD Blue SN5100 NVMe SSD rende il lavoro con video 4K e 8K e cartelle di progetti di grandi dimensioni estremamente semplice. Sia che si tratti di aggiornare un sistema esistente o di costruire una nuova workstation, i professionisti possono creare più velocemente, archiviare più contenuti e svolgere più attività contemporaneamente con sicurezza, il tutto con una garanzia limitata di 5 anni2.

Caratteristiche principali del nuovo SSD:

Accelera i flussi di lavoro creativi e basati su IA : offre velocità di lettura fino a 7.100 MB/s (modelli da 1 TB a 2 TB) 3 , grazie alla tecnologia BiCS8 QLC 3D NAND con CMOS Bonded to Array (CBA).

: offre velocità di lettura fino a 7.100 MB/s (modelli da 1 TB a 2 TB) , grazie alla tecnologia BiCS8 QLC 3D NAND con CMOS Bonded to Array (CBA). Meno attese : migliora la reattività delle applicazioni e copia rapidamente file di grandi dimensioni o cartelle di progetto con la tecnologia SANDISK nCache™ 4.0.

: migliora la reattività delle applicazioni e copia rapidamente file di grandi dimensioni o cartelle di progetto con la tecnologia SANDISK nCache™ 4.0. Aumenta lo spazio di archiviazione del laptop o del PC: offre più spazio per i progetti più grandi con capacità che includono 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB4 (in vendita da ottobre).

Con il nuovo logo aziendale Sandisk e altri elementi aggiornati nel branding e nel packaging, l’unità WD Blue® SN5100 NVMe SSD con PCIe Gen 4.0 è ora disponibile su shop.sandisk.com.