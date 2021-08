SSD Crucial P5 Plus PCIe: già disponibili in Italia

Micron Technology ha annunciato la disponibilità immediata degli Crucial SSD P5 Plus PCIe, che vanno ad ampliare la gamma di SSD NVMe per offrire ai consumatori unità di archiviazione Gen4 interne ad alte prestazioni. Basati sulla prima NAND a 176 strati immessa sul mercato da Micron, gli SSD Crucial P5 Plus assicurano consumi ridotti, velocità superiori e densità maggiori. Inoltre, la memoria 3D NAND a 176 livelli TLC di Micron e l’innovativa tecnologia controller garantiscono velocità di scrittura sequenziali fino al 66% più elevate e velocità di lettura sequenziali quasi il doppio più alte rispetto agli SSD Crucial della generazione precedente[i].

“Con l’incremento dei carichi di lavoro intensivi, sono sempre di più i consumatori che richiedono soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni per varie esigenze, tra cui applicazioni ingegneristiche, video editing, creazione di contenuti e gaming”, ha detto Teresa Kelley, vicepresidente e direttore generale del Consumer Products Group di Micron. “Utilizzando la nostra potente memoria 3D NAND a 176 strati insieme alla più recente interfaccia di archiviazione ad ampia larghezza di banda, l’SSD P5 Plus Gen4 offre una soluzione di archiviazione ultraveloce a un ampio spettro di consumatori”.

Con velocità di lettura fino a 6600 MB, gli SSD Crucial P5 Plus consentono inoltre letture casuali più veloci del 67% e scritture casuali più veloci del 40% rispetto agli SSD Crucial Gen3[ii]. Ideale per assemblare un nuovo PC PCIe Gen4 o per aggiornare un sistema PCIe Gen3, P5 Plus è compatibile con entrambi ed è stato testato su piattaforme Intel e AMD, tra cui i più recenti processori Intel Core di 11esima generazione e le schede madri AMD Ryzen 3000 PCIe 4.0. Allo stesso modo, questi nuovi SSD Crucial PCIe Gen4 sono retrocompatibili con la maggior parte dei PC Gen3 che supportano i fattori di forma M.2[iii].

Il nuovo SSD Crucial P5 Plus PCIe Gen4 ad alte prestazioni si aggiunge alla straordinaria gamma di SSD interni ed esterni Crucial come MX500, BX500, P5, P2, X8 e X6. Inoltre, tutti gli SSD P5 Plus sono dotati del nostro software di gestione Crucial Storage Executive per l’ottimizzazione delle prestazioni, la sicurezza dei dati e gli aggiornamenti del firmware, nonché di un software di clonazione gratuito per garantire una facile installazione.

[i] Basato su test interni e confronto con l’SSD Crucial della generazione precedente e l’SSD Crucial P5 con NVMe di capacità simili.

[ii] Basato su test interni e confronto con l’SSD Crucial della generazione precedente e l’SSD Crucial P5 con NVMe di capacità simili.

[iii] Verifica la compatibilità del tuo sistema su www.crucial.com utilizzando gli strumenti di compatibilità online Scansione Sistema o System Advisor di Crucial.