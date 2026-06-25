Stampanti Xerox A4: debutta la prima gamma nata dall’integrazione con Lexmark

Xerox ha presentato oggi le stampanti a colori e i dispositivi multifunzione Xerox C240/C245, Xerox C255a e Xerox C300/C303a/C305ae, le prime soluzioni hardware lanciate con il marchio unificato Xerox a seguito dell’integrazione con Lexmark.

Xerox opera ora come un’unica azienda tecnologica che integra i settori della stampa, delle infrastrutture IT e dei servizi digitali intelligenti. La nuova identità del marchio, incluso il logo aggiornato, riflette questa evoluzione verso un’azienda tecnologica più forte e competitiva. Il portafoglio combinato valorizza le competenze di entrambe le organizzazioni, e i modelli Xerox C240/C245, Xerox C255a e Xerox C300/C303a/C305ae sono i primi prodotti a portare sul mercato tale portafoglio combinato.

«L’integrazione tra Xerox e Lexmark ha ampliato la nostra offerta, e questi prodotti ne sono la diretta testimonianza», ha affermato Jacques-Edouard Gueden, Chief Revenue Officer di Xerox. «Questa linea di prodotti offre ai team di lavoro di piccole dimensioni una soluzione affidabile e intuitiva, basata sulle risorse combinate di entrambe le aziende, e ai nostri partner di canale un portafoglio più solido da commercializzare».

Progettati per piccoli gruppi di lavoro e ambienti ibridi

Il segmento A4 per i team di piccole dimensioni rappresenta un’area in crescita, sostenuta dall’espansione del lavoro ibrido e dalla necessità di soluzioni di stampa che possano essere implementate senza un supporto IT. I modelli Xerox C240/C245, Xerox C255a e Xerox C300/C303a/C305ae rispondono direttamente a tale esigenza con un ingombro ridotto, una configurazione semplificata e funzionalità di sicurezza integrate.

Le caratteristiche principali includono:

Facilità d’uso: interfacce intuitive, configurazione semplificata e supporto per le app Xerox® Easy Assist e Xerox Print and Scan Experience aiutano gli utenti a installare, gestire, stampare e acquisire documenti con semplicità, senza necessità di supporto IT.

Prestazioni: i modelli Xerox C240/C245 e Xerox C255a sono progettati per un utilizzo quotidiano affidabile e costante, mentre i modelli Xerox C300/C303a/C305ae rispondono anche a esigenze più ampie e a contesti di lavoro più impegnativi.

Sicurezza: le funzionalità di sicurezza integrate aiutano a proteggere i dispositivi, i documenti e l’accesso alla rete, con supporto alla crittografia post-quantistica (PQC) per una protezione pensata per il futuro, in un contesto di minacce informatiche in continua evoluzione.

Design compatto: form factor salvaspazio, ideali per piccoli uffici e aree di lavoro condivise.

Sostenibilità: funzionamento ad alta efficienza energetica e oltre il 50% di plastica riciclata post-consumo, in linea con l’impegno di Xerox verso un’innovazione responsabile.

I modelli Xerox C240/C245, Xerox C255a e Xerox C300/C303a/C305ae sono ora disponibili in Nord America, Europa occidentale, Australia e Nuova Zelanda. La disponibilità in altre regioni sarà annunciata man mano che proseguirà il lancio globale.