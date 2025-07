Lexmark è stata acquisita da Xerox: nuove opportunità per il settore

Xerox Holdings Corporation ha completato l’acquisizione di Lexmark International da Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre. L’operazione, del valore complessivo pari a 1,5 miliardi di dollari, comprensivi di indebitamento netto e passività assunte, segna una tappa significativa nella trasformazione strategica dell’azienda e rafforza il suo impegno a fornire soluzioni innovative per il posto di lavoro in un ambiente ibrido in continua evoluzione.

Steve Bandrowczak rimarrà CEO di Xerox con un executive team composto da leader di Xerox e Lexmark. Il team dirigenziale sarà strutturato in modo da accelerare l’innovazione e la scalabilità, sfruttando il profondo bacino di talenti di entrambe le aziende.

L’organizzazione combinata servirà oltre 200.000 clienti in più di 170 Paesi e gestirà 125 impianti di produzione e distribuzione in 16 Paesi.

Dichiarazioni da Xerox e Lexmark

“Da tempo ammiriamo la solida reputazione di Lexmark nel settore della stampa e dei servizi gestiti, la solida base di clienti e partner e la presenza globale. Nel corso degli anni abbiamo costruito una partnership collaborativa e oggi portiamo il nostro business a un livello successivo“, ha dichiarato Steve Bandrowczak, Chief Executive Officer di Xerox. “Insieme, potremo ottenere un maggiore successo per i nostri clienti e partner grazie a un portafoglio più ampio di soluzioni di stampa e di stampa gestita, portando avanti la nostra Reinvention e consolidando il nostro percorso verso una crescita redditizia a lungo termine“.

“Stiamo assistendo ad un momento cruciale per Xerox e Lexmark: queste due grandi aziende si uniscono per plasmare il futuro del settore della stampa“, ha dichiarato Allen Waugerman, che con questa chiusura lascia la carica di presidente e chief executive officer di Lexmark. “Guidare Lexmark è stata un’opportunità incredibile ed è entusiasmante pensare ai risultati che ci aspettano lungo il percorso“.

“Con l’acquisizione di Lexmark, Xerox è nella top-five in tutti i principali segmenti di stampa ed è leader di mercato nei servizi di stampa gestiti. Questa combinazione strategica rafforza il nostro core business aggiungendo esposizione a settori in crescita del mercato della stampa, capacità produttiva ed espandendo la nostra portata distributiva“, ha dichiarato Steve Bandrowczak. “La transazione accelera la nostra Reinvention, migliorando il mix di ricavi generati da mercati in espansione e favorendo una crescita sostenibile dell’utile operativo rettificato, grazie alla semplificazione della struttura organizzativa. Unendo due portafogli complementari e migliorando le nostre capacità, siamo più pronti che mai per fornire soluzioni innovative e end-to-end che portano al successo i nostri clienti in ogni area geografica e settore“.