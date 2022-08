Techly: in vacanza con il comfort tecnologico

TECHly presenta una gamma di accessori tecnologici, disponibili su Manhattan Shop, utili per vivere al meglio l’estate senza rinunciare al comfort. Viaggiare è più bello se lo si fa in modo confortevole con supporti che sostengono la tecnologia che si decide di portare in vacanza.

Il supporto magnetico da auto per smartphone I-SMART-UNIALTY è un potente supporto magnetico dal design elegante e può essere fissato a qualsiasi veicolo con angoli di visione illimitati. Capita spesso di non sapere dove poggiare il cellulare in auto per utilizzarlo come navigatore, il supporto magnetico per smartphone sviluppato da Techly è dotato di clip per l’installazione alle bocchette dell’aria e si monta facilmente assicurando stabilità e rotazione dello schermo a 360°.

La confezione include due piastre metalliche, una di forma quadrata e una rotonda, e risulta omologato per schermi di dispositivi da 3,5″ a 6,5″. Il supporto è realizzato con materiale di pregio in lega di alluminio di alta qualità per garantire resistenza e stabilità, perfetto sia in estate che in inverno, non subisce alcuna modifica causata dagli sbalzi di temperatura.

Il supporto universale da auto con ventosa adatto ai tablet I-TABLET-VENT fa parte di una categoria di accessori molto apprezzati e utili, sia per chi guida sia per chi è passeggero. La ventosa ultra resistente di 93 mm permette di fissare il dispositivo al parabrezza con estrema facilità aderendo perfettamente alla superficie, senza ridurre la visibilità della strada. Il meccanismo di roteazione a 360° e le staffe regolabili da 106 a 190 mm permettono di sistemare i Tablet da 7 a 10.1″, GPS, lettori DVD ed ebook, sia in posizione orizzontale che verticale, consentendo di visualizzare il dispositivo in qualsiasi direzione concedendo così a tutti i passeggeri la visuale dello schermo. Un dispositivo bene in vista consente di seguire facilmente il percorso del GPS e può essere fonte d’intrattenimento per i bambini e passeggeri in ogni tipo di viaggio.

Il pratico supporto pieghevole in alluminio per notebook, tablet e smartphone ICA-TBL 134TY è un comodo stand che si adatta a dispositivi elettronici da 10” a 16” e può fungere anche da leggio per libri e giornali. Il design pieghevole e la struttura in lega leggera d’alluminio lo rendono poco ingombrante e facile da portare con sé. È regolabile ergonomicamente in 6 livelli di angolazione da 0 a 45° (altezza da 5,5 a 15,5 cm) per consentire di posizionare lo schermo al livello più confortevole che aiuta ad avere una postura più corretta, riducendo mal di schiena, torcicollo o dolore al polso. Il design ergonomico soddisfa le esigenze quotidiane di utilizzo di dispositivi elettronici assicurando un lavoro più confortevole. Il materiale in lega di alluminio da 4mm e il design aperto dello stand consentono una ventilazione elevata, favorendo la dispersione del calore. Il supporto è resistente ma estremamente leggero, sicuro in ogni componente è dotato di sei cuscinetti in silicone antiscivolo nella parte frontale che proteggono il dispositivo appoggiato dal pericolo di scivolamento garantendo un posizionamento sicuro e stabile.

I-SMART-STAND6 è un elegante e pratico supporto da scrivania per smartphone e tablet che grazie al design minimalista si adatta a diversi ambienti, dal casalingo al professionale.

Le dimensioni ridotte e la struttura completamente pieghevole consentono di portare il supporto comodamente in ogni luogo, mettendolo in tasca, nella borsa o nello zaino. La scrivania avrà un tocco di design che non esclude praticità e sicurezza, il supporto è infatti dotato di spessori in gomma antiscivolo che consentono di proteggere il dispositivo da graffi ma anche di tenerlo ben saldo in posizione durante l’utilizzo del touchscreen. Il supporto è ideale per lo smart-working, lo studio e la didattica a distanza senza escludere il tempo libero, grazie infatti all’ampio angolo di visione e all’angolazione regolabile fino a 270°, la visualizzazione dello schermo risulterà comoda per leggere ricette dal tablet, effettuare videochiamate con amici o guardare un film. Lo stand, alto solo 13 cm, è dotato di un’ampia apertura sull’estremità posteriore attraverso la quale è possibile far passare un cavo di ricarica evitando così qualsiasi tipo d’intralcio alla visualizzazione e touch dello schermo.

Il power bank di Techly è uno di quegli accessori da viaggio che è d’obbligo avere se si utilizzano uno o più dispositivi elettronici. Quando lo smartphone, il tablet o il pc si scaricano dopo appena mezza giornata d’intensa attività, avere sotto mano un caricabatterie portatile è fondamentale. I-CHARGE-1000020W e I-CHARGE-2000020W sono caricatori portatili e tascabili da viaggio che soddisfano le esigenze di ricarica in situazioni di emergenza. I due modelli si differenziano solo per la capacità di ricarica, entrambi infatti sono dotati di circuiti integrati di protezione per evitare sovraccarico, sovracorrente e cortocircuito; compatibili con: Samsung, iPhone, Mobile Phone, MP3/MP4, PSP/NDS con batteria ai polimeri di litio consentono alimentazione stabile e altamente efficiente. CHARGE-1000020W ha la capacità di 10.000 mAh e risulta essere un buon compromesso tra praticità e convenienza: il dispositivo elettronico scarico riceverà almeno 2 cariche complete per poter essere riutilizzato al massimo della potenza. I-CHARGE-2000020W con una capacità di 20000 mAh ha la potenza necessaria per ricaricare completamente non solo smartphone o tablet ma anche PC per non rimanere senza batteria in ogni situazione.

Per un estate da vivere a casa o in giardino le nuove lampade versatili e portatili sviluppate da Techly sono l’ideale per illuminare con creatività le serate. Colore e intensità della luce si regolano facilmente con un tocco e l’autonomia della batteria regalerà fino a 15 ore d’illuminazione. Disponibili in diversi stili, dal design accattivante alle forme più moderne, consentono d’illuminare gli spazi in modo semplice e creativo. Disponibili su Manhattan Shop, le lampade da arredo LED rendono più accoglienti gli spazi all’aperto, sarà semplice trasformare l’atmosfera delle tue serate scegliendo la sfumatura giusta in una gamma di 16 colori e regolare in modo pratico la luminosità degli ambienti interni ed esterni.

Le soluzioni studiate da Techly per un’estate all’insegna della tecnologia sono l’ideale per vivere i momenti di svago ma anche di lavoro in totale comfort e praticità. I dispositivi sono tutti certificati secondo le norme europee e godono di una garanzia fino a 2 anni.