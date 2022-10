TECHly lancia tre nuovi auricolari wireless a interfaccia Bluetooth che, pesando solo pochi grammi, sono una potenza per trasmettere audio in alta qualità a una bassa latenza e senza interruzioni.

Gli auricolari wireless, risultano un’eccellente soluzione per ascoltare la musica all’aperto, in spiaggia, in giardino oppure semplicemente a casa se si desidera avere una qualità audio migliore di quella offerta dagli altoparlanti di smartphone e tablet.

I vantaggi dell’utilizzo degli auricolari wireless nella riproduzione audio sono molteplici: nessun ingombro di fili, possibilità di gestire la riproduzione musicale senza essere fisicamente vicino alla sorgente audio e grande facilità nel trasporto sono solo alcuni dei numerosi punti a favore.

Gli auricolari wireless lanciati da Techly sono leggeri e di piccole dimensioni, occupano uno spazio contenuto, come una tasca di una giacca o di uno zaino, dal design elegante assicurano un autonomia di oltre 4 ore. Gli auricolari wireless BT v5.1 ICC SB-BLT40 garantiscono un’autonomia fino a 5 ore di riproduzione musicale, fino a 3 ore di conversazione e la mini custodia di ricarica portatile prevede 15-20 ore di carica extra.

La confezione prevede la custodia di ricarica, tre eargel di misure differenti di alta qualità che danno aderenza e sigillano l’orecchio isolando dal rumore esterno e il cavo USB-C di ricarica. Il design ergonomico e il peso leggero degli auricolari offrono un’esperienza avvolgente, inoltre il touchscreen multifunzione consente di controllare gli auricolari anche mentre si cammina o si sta facendo altro, in particolare per accendere e spegnere l’assistente vocale, fare chiamate o chiudere la conversazione con pochi semplici tocchi.

Dotati di componenti di ultima generazione adottano il chipset BT-5.1 avanzato, garantendo una connessione fino a 10 – 15 metri di distanza e una trasmissione del segnale più rapida e stabile. Gli auricolari ICC SB-BLT40 sono dotati sia di tecnologia ENC sia di tecnologia ANC che permettono di generare un suono equivalente ma opposto al rumore ambientale, riducendolo in modo che l’interlocutore possa ascoltare con totale chiarezza per sfruttare al massimo la qualità audio.

Le cuffie auricolari wireless con connessione bluetooth 5.1 ICC SB-BLT80 hanno un design accattivante e sono compatibili con ogni smartphone o smartwatch. Tra le caratteristiche che rendono le cuffie un prodotto altamente consigliabile vi è, sicuramente, l’impermeabilità IPX5, a prova di schizzi e sudore che non toglie nulla alle prestazioni relative alla connessione e al suono anzi, sono l’ideale per chi pratica sport o attività che richiedono movimento. Gli auricolari wireless, grazie alla forma ergonomica, si adattano in maniera ottimale alle orecchie e risultano stabili anche durante l’attività fisica, inoltre, il peso di solo 3,5 grammi permette di vivere l’esperienza di allenamento, corsa, jogging e fitness in totale libertà e sicurezza ascoltando musica in alta qualità grazie al suono stereo e gli alti cristallini che consentono di ascoltare un suono più vivido. Con pochi tocchi si può avviare o mettere in pausa l’audio, avviare l’assistente vocale oppure accendere e spegnere gli auricolari senza doverli riporre ogni volta.

Il dock di ricarica dal design comodo e curato permette di ricaricarli totalmente, la batteria ha un’autonomia che permette fino a 5 ore di conversazione e di 6,5 ore in ascolto ed è quindi possibile guardare film senza scaricare completamente le cuffie, che si dimostrano un valido accessorio in tutte le situazioni, anche durante le vacanze o nella vita quotidiana, per lavoro o studio. L’altoparlante BT v5.1 ICC SB-BLT20 oltre ad essere una valida cassa speaker portatile nasconde all’interno del suo design accattivante due cuffie auricolari wireless per l’ascolto più intimo di musica o chiamate.

L’altoparlante stereo di alta qualità è perfetto sia in casa che all’aria aperta, progettato per offrire il miglior suono ambientale dimensionale permette di ascoltare liberamente ovunque la musica, ottimale per le attività ricreative all’aperto ma anche come cassa aggiuntiva in ambienti casalinghi. La maneggevolezza e le dimensioni compatte rendono l’altoparlante ICC SB-BLT20 pratico e portatile inoltre grazie agli effetti sonori surround 9D produce un incredibile suono surround Hi-Fi HD ultra chiaro con bassi scioccanti e alti cristallini.

La caratteristica distintiva dello speaker è la sua doppia natura infatti oltre a essere una valida fonte di propagazione del suono è anche la custodia di ricarica che fornisce un modo comodo e veloce per caricare gli auricolari wireless.

Le cuffie, dotate della funzione TWS che migliora la velocità di trasmissione e offre un’esperienza di ascolto a bassa latenza, sono leggere, ergonomiche e offrono la qualità del suono a livelli notevoli. Basta sfiorare la superfice touch per avere pieno controllo dei principali comandi come start, stop o standby sia per le chiamate che durante la riproduzione di brani o podcast rendendo così le cuffie perfette per l’allenamento, la corsa, escursioni, mountain bike, campeggio, lasciando le mani libere. Gli auricolari wireless a interfaccia bluetooth consentono di apprezzare una riproduzione audio di alta qualità e rispondono a tutte le possibili esigenze dell’utente dall’ascolto di brani o podcast alle chiamate. Ideali in movimento consentono di avere le mani libere e potersi spostare dal dispositivo sorgente fino a 15 metri di distanza.