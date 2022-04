Extreme Networks amplia la gamma degli access point Wi-Fi 6E

Extreme Networks amplia la gamma di access point Wi-Fi 6E con l’AP5010 per ambienti ad alta densità. La tecnologia Wi-Fi 6E offre fino a 1200 MHz di nuovo spettro nella banda di frequenza a 6 GHz, e in questo modo riduce la congestione della rete, elimina la latenza e offre funzioni di comunicazione simultanea tra più utenti. Extreme offre due soluzioni per le organizzazioni che sfruttano lo spettro Wi-Fi 6E: l’AP4000 e l’AP5010.

Il nuovo AP5010, progettato per ambienti ad alta densità come ospedali, scuole, impianti sportivi e sedi di eventi, espande il portafoglio Wi-Fi 6E di Extreme con un access point universale 4×4:4 che consente alle aziende di aumentare la capacità, le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità della loro rete.

Il nuovo access point ha un ridotto consumo di energia, elimina le interferenze della rete, e grazie alla flessibilità e alla maggiore ampiezza di banda diminuisce il carico sul personale IT e semplifica i processi di migrazione verso il cloud, in quanto permette di gestire con facilità le prestazioni dei dispositivi critici in tutta la rete aziendale e di migliorare l’esperienza degli utenti.

L’AP4000, annunciato nel 2021, è stato tra i primi dispositivi Wi-Fi 6E di livello enterprise sul mercato, ed è un AP universale Wi-Fi 6E 2×2:2 che grazie alle sue caratteristiche ha ricevuto il Product of the Year Wi-Fi Awards 2022 dalla rivista Wireless LAN Professionals.

David Coleman, Direttore delle Tecnologie Wireless presso l’Ufficio del CTO di Extreme Networks, ha detto: “La tecnologia Wi-Fi 6E catapulta le prestazioni dei servizi e delle applicazioni in esecuzione sulla rete. Extreme ha posto le basi per un’offerta di servizi di nuova generazione in grado di migliorare l’esperienza di connettività wireless degli utenti. In questo senso, la disponibilità dello spettro a 6 GHz rappresenta un vero cambio di passo, e offre un vantaggio competitivo alle aziende che stanno cercando di trasformare e migliorare il modo in cui lavoriamo, interagiamo e ci connettiamo con il mondo”.