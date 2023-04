Techly porta la fibra ottica nelle case proponendo una linea completa di prodotti per il cablaggio in fibra ottica, dai box di distribuzione fino ai cavi, con un’offerta in grado di soddisfare ogni esigenza d’uso.

Il brand di IC INTRACOM Italia, specialista in data communication, reti strutturate e cablaggio di reti, cavi e accessori per computer, è, infatti, consapevole di come la fibra ottica abbia importanti applicazioni nell’ambito delle telecomunicazioni. Dai primi utilizzi negli anni ’60, il ricorso a questa tecnologia ha avuto una veloce evoluzione, tanto che ormai la copertura in fibra ha raggiunto quasi il 70% del territorio italiano e continua a diffondersi.

La fibra ottica negli ultimi anni è diventata l’infrastruttura attraverso la quale viaggiano la maggior parte delle informazioni via internet. I vantaggi sono innumerevoli: garantisce un’elevata larghezza di banda; ha un’elevata resistenza alle condizioni ambientali; assicura la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni.

Techly porta la sua innovazione proponendo a catalogo tutto ciò che serve ai professionisti del settore ITC per la realizzazione di cablaggi in fibra ottica, come scatole di distribuzione, scatole di connessione con adattatori e cavi multi e monomodali.

Tra i vari modelli di box di distribuzione della fibra FTTH (“Fiber To The Home”), la scatola di distribuzione IP65 SC LC è utilizzata come punto di terminazione per il cavo di alimentazione per il collegamento con il cavo di derivazione nel sistema di rete FTTx. In un’unica scatola si integrano giunzione, suddivisione, distribuzione, archiviazione e connessione dei cavi. È disponibile nella versione che supporta fino a 4 terminazioni SC LC e in quella che ne supporta fino a 8.

Questo terminale di testa è caratterizzato da un solido design impermeabile e permette di gestire le fibre con il giusto raggio di curvatura ed è adatto sia alla giunzione a fusione, sia alla giunzione meccanica.

La scatola di connessione indoor FTTH è invece appositamente studiata per applicazioni FTTH da interno, come reti di telecomunicazione ottica, LAN, rete di comunicazione a fibre ottiche, reti CATV e rete di accesso FTTH. È indicata per l’utilizzo con 4 fibre, 4 adattatori di tipo SC Simplex o LC Duplex ed è adatta alla giunzione termica.

Techly porta anche una vasta selezione di bretelle in fibra ottica. Tra i numerosi prodotti, la gamma comprende sia bretelle monomondali OS2, sia bretelle multimodali OM3, OM4.

In base alle esigenze, è possibile scegliere tra diverse varianti, come le bretelle OM3 multimodali in bifibra, con connettori LC/LC, dal diametro di 2 mm, o le bretelle OM4 multimodali, disponibili sia nella versione bifibra LC/LC (con diametro 1,2 mm o 2 mm), sia nella versione monofibra LC/LC.

Entrambi supportano le distanze più lunghe e sono predisposti per trasportare 10 Gigabit Ethernet, dai 150 m fino ai 300m in base al prodotto.

Anche le bretelle OS2 monomodali sono disponibili sia in bifibra LC/LC sia in monofibra LC/LC e sono la scelta adatta per il networking su aree estese o applicazioni di dorsale tra edifici con distanza massima di 40 km.

Oltre a questi prodotti, Techly porta i clienti a scegliere da una selezione molto vasta di cavi loose sia per interno che per esterno e fornisce anche cavi già connettorizzati pronti per la posa, in base alle esigenze specifiche del cliente per tipo di cavo, applicazione, lunghezza e connettori.