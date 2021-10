Telecamere PTZ: Panasonic presenta il nuovo line-up

Panasonic amplia la sua gamma di telecamere PTZ leader di mercato con cinque nuovi modelli in grado di soddisfare le richieste del settore. Le telecamere integrate 4K AW-UE80W/K (in alto), AW-UE50W/K, AW-UE40W/K, AW-UE20W/K e la Full HD AW-HE20W/K (foto in basso) verranno rilasciate una dopo l’altra a partire dal primo trimestre del 2022. Per garantire movimenti precisi e uniformi in verticale e orizzontale, tutte le telecamere saranno dotate di un innovativo sistema a trazione diretta, basato su tecnologia proprietaria di Panasonic.

Oggi le aziende hanno dovuto adattarsi ad un’accelerazione del contesto digitale, la qualità delle trasmissioni video è diventata un fattore critico per molti settori, tra cui il mercato educational, il corporate, quello degli eventi live ed il broadcast. Con immagini nitide e dettagliate abbinate alla dinamicità che può essere garantita soltanto dal motore di movimento pan, tilt, zoom di Panasonic è possibile migliorare la qualità della comunicazione video su IP e introdurre la sensazione di presenza anche se invece si comunica in remoto.

I modelli AW-UE40, AW-UE50 e AW-UE80 saranno dotati di zoom ottico 24x e zoom intelligente fino a 36x, oltre ad un grandangolo da 74,1° per consentirne l’uso sia indoor che in esterno. Lo stabilizzatore ottico delle immagini (OIS) di ultima generazione garantisce una stabilità eccellente. Tutti i modelli supporteranno il PoE dando la possibilità di gestire con un singolo cavo il segnale audio/video, il controllo e l’alimentazione della camera stessa utilizzando un’unica connessione Ethernet.

Le telecamere supporteranno i più recenti protocolli Video over IP, quali l’NDI|HX versione 2 e, nel caso dell’AW-UE80, l’NDI full bandwidth. Le stesse integreranno i protocolli SRT, RTMP e RTMPS. L’AW-UE80, sarà in grado di fornire un segnale video 4K/50p e supporterà anche il protocollo FreeD, per l’integrazione con i sistemi AR e VR.

La AW-UE20W/K con risoluzione 4K e la AW-HE20W/K con risoluzione Full HD sono camere PTZ entry level sviluppate appositamente per i mercati corporate e education. Entrambi i modelli avranno a bordo un’ottica grandangolare, i protocolli IP più recenti e le uscite SDI, HDMI, USB e IP.

Panasonic offre un intero ecosistema di soluzioni pensate appositamente per consentire un’agevole introduzione delle telecamere PTZ nei sistemi produzione video. Questo include i pannelli di controllo, il software PTZ Control Center e il software di Auto Tracking, utilizzando il face recognition e il body detection.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Guilhem Krier, Head of New Business & Market Development per la divisione MEBD & DSC di Panasonic: «Le telecamere PTZ Panasonic sono le più utilizzate al mondo e soddisfano ogni esigenza di produzione, dalle aule governative agli eSports. Di recente sono state utilizzate in maniera massiva negli impianti dove si sono svolte le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo 2020, ad esempio nel Japan National Stadium e nel Tokyo Aquatics Centre. Abbiamo ascoltato con attenzione le opinioni dei nostri clienti. Con questa nuova gamma crediamo di poter offrire la possibilità di scegliere la telecamera PTZ ideale per qualsiasi esigenza. Le nuove telecamere PTZ rappresentano un’autentica soluzione plug-and-play».