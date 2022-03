Toshiba definisce la roadmap degli HDD con tecnologia Nearline

Toshiba Electronics Europe (TEE) annuncia che Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation ha definito la roadmap degli hard disk Nearline (HDD). Per garantire un significativo incremento della capacità di storage supportata, l’azienda introdurrà ulteriori innovazioni ingegneristiche.

Si prevede, infatti, che le prossime generazioni di HDD Nearline di Toshiba raggiungeranno i 35TB prima della fine del FY2024 e supereranno i 40TB entro il 2026. Questo sarà possibile aggiungendo ulteriori livelli di sovrapposizione (con dispositivi che contano un totale di 11 piatti), che insieme alle tecnologie di registrazione proprietarie di Toshiba cambieranno il mercato. Sfruttando il pieno potenziale delle tecnologie Flux-Controlled Microwave-Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR) e Microwave Assisted Switching Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAS-MAMR), sarà possibile aumentare considerevolmente la densità di registrazione, garantendo al contempo un elevato tasso signal-to-noise (SNR) e una notevole affidabilità operativa. Toshiba ha quindi un margine significativo per continuare a incrementare la capacità a lungo termine, riducendone anche il total-cost-of-ownership (TCO).

“Il mondo in cui viviamo è alimentato dai dati, che sono alla base di quasi tutte le nostre attività quotidiane. Questo ha importanti implicazioni per il settore dello storage. Oggi la quantità di dati generati non ha precedenti e spesso questi debono essere archiviati in cloud”, ha dichiarato Larry Martinez-Palomo, General Manager della Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe. “Grazie a una stretta collaborazione con i principali provider di servizi cloud, abbiamo acquisito una preziosa conoscenza di quelle che saranno le loro future esigenze di archiviazione. Implementando i nostri avanzati dispositivi ad alta densità FC-MAMR e MAS-MAMR, avranno a disposizione la capacità necessaria così come elevate performance di lettura/scrittura e a una vita operativa più lunga”.