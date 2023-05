TOUGHBOOK 40 ora dotato di unità a stato solido crittografata Viasat

Panasonic annuncia oggi che il TOUGHBOOK 40, notebook rugged di punta per l’industria della difesa, può ora essere equipaggiato con l’unità a stato solido interna crittografata Eclypt Core della società di comunicazioni globale Viasat, che lo rende un dispositivo senza rivali in quanto a funzionalità per i servizi militari, di controllo delle frontiere e di emergenza.

Disponibile da maggio 2023, il notebook TOUGHBOOK 40 con disco rigido a crittografia automatica a stato solido è certificato per l’utilizzo nel Regno Unito per proteggere le informazioni Top Secret e tutti i livelli di sicurezza sottostanti, nonché certificato per l’uso da parte della NATO e di altri Paesi europei.

“Questo rappresenta un ulteriore passo nell’estensione della nostra partnership con Viasat per offrire le unità di sicurezza di più alto livello in tutta la gamma TOUGHBOOK,“ ha commentato Jon Tucker, General Manager Engineering, Product & Mobility Solutions di Panasonic Mobile Solutions Business Division. “Con le attuali tensioni geopolitiche in tutta Europa e oltre, la domanda per questo tipo di dispositivo – flessibile, altamente sicuro, robusto e modulare – cresce ogni giorno”.

Il TOUGHBOOK 40, notebook rugged da 14 pollici, è progettato per la difesa, incluso l’uso operativo a piedi e su veicoli, nonché per la diagnostica e la manutenzione dei veicoli stessi e per l’addestramento. Per la polizia e il controllo delle frontiere, il dispositivo è ideale per il servizio operativo, come l’instradamento, il controllo della targa o l’identificazione dei sospetti. Portando il rugged computing a un nuovo livello, il design modulare del device permette ai lavoratori sul campo di modificarlo rapidamente e facilmente per far fronte ad ogni necessità, equipaggiando 7 aree di espansione.

Il nuovo potente modello – total black –del TOUGHBOOK 40 è inoltre realizzato per essere utilizzato nelle condizioni più estreme, con capacità di sicurezza e comunicazione di livello militare per supportare le operazioni mission critical. Il PC Windows 11 Secured-core è dotato di processore Intel Core i5-1145G7 vPro (processore Intel® Core™ i7 vPro® opzionale), 16GB di RAM (fino a 64GB opzionale) e SSD NVMe OPAL da 512GB a sgancio rapido di serie (fino a 2TB opzionale). Ora è anche certificato per l’uso con unità sicure a sgancio rapido VIASAT, approvate dalla NATO, nonché connettori MIL e docking station. È inoltre dotato di funzione one touch Concealed Mode, per bloccare immediatamente la luce e le trasmissioni elettroniche durante le operazioni.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con Panasonic e integrare la crittografia Viasat nel TOUGHBOOK 40, per offrire agli utenti della difesa dispositivi rugged e altamente sicuri di nuova generazione,” ha dichiarato Hisham Awad, Managing Director di Viasat UK. “Progettata e prodotta nel Regno Unito, la tecnologia Eclypt secure data-at-rest di Viasat combina autenticazione sofisticata, crittografia dell’intero disco e archiviazione dei dati in un hardware interno o portatile a prova di manomissione. In caso di furto, perdita o attacco del dispositivo, l’unità a stato solido aiuta a garantire che i dati siano protetti e sicuri una volta spento. Siamo entusiasti di continuare a proporre soluzioni data-at-rest avanzate per aiutare gli utenti della difesa a proteggere i loro dati più sensibili”.