Il Kit di sviluppo software ET-SWR10 per il tracking real time, integrato nel proiettore Panasonic PT-RQ35K, offre effetti visivi straordinari

Panasonic ha annunciato una soluzione per il mapping con funzione di tracking real time, in grado di ampliare le possibilità creative nei settori dell’entertainment e della produzione video, creando una straordinaria combinazione tra realtà fisica e digitale.

Con il kit di sviluppo software per il tracking in real time (ET-SWR10) di cui è dotato il proiettore Panasonic PT-RQ35K sarà possibile ottenere effetti visivi eccezionali proiettando immagini in tempo reale e con accuratezza millimetrica, anche su elementi in rapido movimento. Il proiettore, insieme a un emettitore a infrarossi, una telecamera, un marcatore e un server di contenuti, crea un sistema di mapping con tracciamento in tempo reale, una soluzione perfetta per le aziende di produzione e del live entertainment, oltre che per l’utilizzo in parchi tematici, musei e negli eSport.

Kit di sviluppo software per il tracking in real time

Il kit consente al proiettore laser DLP da 3 chip e 30.500 lumen di gestire segnali HD a 240 Hz in ingresso e in uscita, producendo immagini con una latenza di appena 5 ms, di supportare il tracciamento virtuale in tempo reale con una calibrazione altamente precisa della posizione degli elementi in movimento. L’integrazione, su un apposito server di contenuti, di un software dedicato – incluso nel kit – permette di mappare agevolmente le immagini su elementi e performer in movimento, tramite cavo singolo (HDMI/Display Port).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic Business: «Questa rivoluzionaria tecnologia di Real Time Tracking spalanca le porte a innumerevoli possibilità creative. Ho visto loghi e immagini proiettati perfettamente su palloni da basket che sfrecciavano sul campo, incredibili effetti visivi riprodotti sui corpi degli artisti che saltavano sul palcoscenico. Questa soluzione è ideale per gli spazi dedicati al location-base entertainment, dove è importante tenere a distanza gli spettatori e intrattenerli con nuove esperienze coinvolgenti, oltre che per le aziende di produzione orientate alla creazione di campagne pubblicitarie e di marketing all’avanguardia».